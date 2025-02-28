Intrud: Индия станет главным поставщиком рабочих в Россию

Intrud: Индия станет главным поставщиком рабочих для строительной отрасли в Россию

Tекст: Вера Басилая

Лапшинов отметил, что средняя стоимость привоза мигранта из Индии в Россию составляет около 2,5 тыс. долларов, передает ТАСС.

Он указал, что традиционно главными поставщиками рабочей силы в Россию были Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка и Мьянма. Однако, по его словам, ситуация начинает меняться из-за различных факторов. Экономика Узбекистана растет, что снижает привлекательность российского рынка для его граждан, а строительный бум в Киргизии и Узбекистане также изменяет миграционные потоки. Проблемы с проверками со стороны силовых структур затрудняют привлечение рабочих из Таджикистана.

Вьетнамцы и шри-ланкийцы также сталкиваются с трудностями: дорогая релокация и высокие зарплатные требования, соответственно, делают их наименее предпочтительными. По словам Лапшинова, в Мьянме нестабильная обстановка, что препятствует экспорту рабочей силы. В итоге Индия остается лидером по числу отправляемых рабочих – около 13 млн человек ежегодно.

Лапшинов добавил, что в России уже могут работать порядка 110 тыс. граждан Индии, преимущественно на швейных производствах, и их число будет расти, включая строительный сектор. Он отметил, что для граждан Индии работа за границей является хорошей возможностью заработка, а проверка прибывающих сравнительно проста, что делает их предпочтительными мигрантами для России.

Ранее в России приостановили проект по привлечению строителей из Узбекистана.

Власти Тверской области запретили мигрантам работать в 82 сферах с 2025 года, а Приморский край планирует запретить работу мигрантов в 41 сфере в том же году.