Посольство России на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян

Посольство России на Филиппинах подтвердило смерть двух россиян на Верде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посольство России на Филиппинах подтвердило гибель двух граждан России во время дайвинга у острова Верде, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 27 февраля около 13.30 по местному времени. В российском дипломатическом представительстве уточнили, что погибшими являются М. С. Мелехов и И. Перегудин.

Тело Мелехова доставили в больницу Святого Патрика в городе Батангас, а Перегудина – в больницу Пуэрто-Галеры, находящуюся в провинции Восточный Миндоро. Инцидент произошел при проведении подводного погружения в районе острова Верде, который известен среди любителей дайвинга.

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