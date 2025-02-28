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Посольство России на Филиппинах подтвердило гибель двух россиян
Посольство России на Филиппинах подтвердило смерть двух россиян на Верде
Российские граждане М. С. Мелехов и И. Перегудин утонули во время дайвинга у острова Верде, их тела доставлены в больницы на Филиппинах.
Посольство России на Филиппинах подтвердило гибель двух граждан России во время дайвинга у острова Верде, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 27 февраля около 13.30 по местному времени. В российском дипломатическом представительстве уточнили, что погибшими являются М. С. Мелехов и И. Перегудин.
Тело Мелехова доставили в больницу Святого Патрика в городе Батангас, а Перегудина – в больницу Пуэрто-Галеры, находящуюся в провинции Восточный Миндоро. Инцидент произошел при проведении подводного погружения в районе острова Верде, который известен среди любителей дайвинга.
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