Военные и «Ночные волки» помогут эвакуировать россиян с Филиппин

Филиппинский военный самолет доставит во вторник вечером с острова Палаван граждан России, заблокированных там из-за ограничительных мер в республике в связи с эпидемией коронавируса, в провинцию Себу, откуда 26 марта должен вылететь в Россию первый специальный борт, сообщили в российском посольстве.

«Внимание тех, кто находится в [городах] Эль-Нидо и Пуэрто-Принсесе. Вылет в Себу военным самолетом [состоится] сегодня в 18.00 по местному времени. Пока мы выясняем детали полета, место вылета, убедительная просьба собирать свои вещи», – передает ТАСС сообщение диппредставительства.

Дипломаты также попросили следить за обновляющейся на странице в социальной сети информацией, подчеркнув, что Министерство обороны Филиппин предоставляет самолет по этому маршруту только сегодня.



«Местные власти в координации с министерством туризма организуют выезд из Порт Бартон и Эль-Надо. Вас заберут на автобусе, привезут централизованно в офис за медицинскими справками, потом в [город] Пуэрто-Принсеса на рейс до Себу», – пояснили в посольстве. В этой связи дипломаты попросили находящихся в двух этих городах граждан России связаться с представителями Минтуризма и сообщить свое местонахождение.

Вместе с тем в диппредставительстве сообщили, что россияне, находящиеся на острове Давао, смогут вылететь оттуда военным бортом 25 марта. «Время уточняется. Те, кто находятся на отдаленных территориях, спланируйте свой маршрут», – обратились дипломаты, призвав людей добраться до Давао к 16.00 25 марта.

Кроме того, в посольстве сообщили, что помочь в организации транспортировки граждан России вызвалось филиппинское отделение байкеров «Ночные волки».

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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