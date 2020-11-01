Тайфун на Филиппинах унес жизни семи человек

Супертайфун «Гони» на Филиппинах привел к гибели не менее семи человек.

Стихия накрыла провинцию Катандуанес в воскресенье, двигаясь в западном направлении островов со скоростью около 25 км/ч. Из различных районов страны эвакуировали около 400 тыс. человек, передает ТАСС.

Отмечается, что супертайфун вышел на сушу и ослаб до тайфуна. Скорость ветра в эпицентре стихии составляет 34,7 м/с, порывов – 47,2 м/с. Сейчас тайфун движется на запад со скоростью около 25 км/ч.

Напомним, в пятницу на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 6,6 . На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.