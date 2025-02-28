Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.56 комментариев
Минобороны запустило проект о героях Великой Отечественной войны
Минобороны запустило проект о героях многонационального Советского Союза в годы Великой Отечественной войны
В преддверии 80-летия Победы Минобороны России представило мультимедийный проект о героях многонационального Советского Союза, проявивших себя в Великой Отечественной войне и в послевоенные годы.
Проект создан на основе рассекреченных документов из Центрального архива ведомства. Эти материалы содержат неизвестные страницы биографий героев и их боевые подвиги, передает ТАСС.
Проект освещает героизм и вклад в развитие СССР представителей разных национальностей и республик: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии.
В него включены деятели культуры, ученые, врачи, инженеры, архитекторы, священнослужители и политики, чьи судьбы стали примером мужества и преданности Родине.
На сайте Минобороны России представлен новый раздел с наградными листами, личными делами, учетно-послужными карточками, фотографиями героев и другими историческими документами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ решила обнародовать документы особой важности о «Смерше» к 80-летию Победы. В Музее Победы состоялось открытие выставки «Память сильнее времени. Дважды победители», где представлены военные трофеи и памятные экспонаты. Президентский фонд культурных инициатив запускает проект, посвященный роли деятелей искусства в исторической борьбе за Победу и сохранению культурного наследия.