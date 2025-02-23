Президентский фонд запустил проект «Культурный фронт. Приближая Победу»

Tекст: Ольга Иванова

Президентский фонд культурных инициатив запускает проект «Культурный фронт. Приближая Победу». Проект освещает вклад деятелей культуры и искусства в Победу, их творчество на фронте и сохранение культурного наследия во время Великой Отечественной войны. Внимание уделено как историческим, так и современным артистам, вдохновляющим на борьбу с нацизмом.

Во время войны на фронт ушли 45 тыс. представителей культуры, выступавших в составе 4 тыс. фронтовых бригад. Они провели более 1 млн. 350 тыс. спектаклей и концертов в тылу и на передовой, поднимая боевой дух солдат. События проекта также освещают историю создания известных композиций, таких как песня «Священная война», написанная в июне 1941 года.

Проект включает видеоролики, рассказывающие, как культура стала оружием, вдохновляющим на подвиги и внушающим надежду. Освещены истории театральных постановок в блокадном Ленинграде, концертов на передовой и эвакуации музейных ценностей. «Культурный фронт. Приближая Победу» подчеркивает, что искусство оставалось необходимым даже в условиях войны.

Проект напоминает, что культура продолжает свою борьбу даже сегодня. Современные деятели искусства снова встают в строй, поддерживая защитников мира. Творчество нынешних артистов становится символом правды, объединяющим и вдохновляющим на борьбу за мир и справедливость.