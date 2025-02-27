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Песков назвал решения Шмидта в Боснии нелегитимными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что верховный представитель Боснии и Герцеговины Кристиан Шмидт, не утвержденный Советом Безопасности ООН, не может считаться легитимным.
Представитель Кремля подчеркнул, что Шмидт не утвержден Советом Безопасности ООН, что делает его действия нелегитимными, передает ТАСС.
Песков также подчеркнул, что действия Шмидта, в том числе по отношению к автономии Республики Сербской, могут иметь пагубные последствия.
Он добавил, что Россия призывает всех воздержаться от поддержки таких решений и придерживаться духа и положений Дейтонских соглашений.
Эти соглашения предусматривают, что только утвержденный Совбезом ООН представитель может легитимно управлять Боснией и Герцеговиной, что в случае Шмидта не произошло.
Ранее парламент Республики Сербской признал недействительными решения суда Боснии и Герцеговины и решил инициировать уголовные дела против прокуроров и судей. Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Боснии и Герцеговины признал Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, утвержденного без согласования с Совбезом ООН.