Песков назвал решения Шмидта в Боснии нелегитимными

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля подчеркнул, что Шмидт не утвержден Советом Безопасности ООН, что делает его действия нелегитимными, передает ТАСС.

Песков также подчеркнул, что действия Шмидта, в том числе по отношению к автономии Республики Сербской, могут иметь пагубные последствия.

Он добавил, что Россия призывает всех воздержаться от поддержки таких решений и придерживаться духа и положений Дейтонских соглашений.

Эти соглашения предусматривают, что только утвержденный Совбезом ООН представитель может легитимно управлять Боснией и Герцеговиной, что в случае Шмидта не произошло.

Ранее парламент Республики Сербской признал недействительными решения суда Боснии и Герцеговины и решил инициировать уголовные дела против прокуроров и судей. Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Боснии и Герцеговины признал Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, утвержденного без согласования с Совбезом ООН.