Strategy Partners спрогнозировала рост корпоративного ПО в России на 24% к 2030 году

Tекст: Александра Юдина

На сайте компании указано, что рост будет происходить в среднем на 24% в год до 2030 года. По данным исследования, объем рынка может достигнуть 727 млрд рублей, а общий объем ИТ-рынка в России составит 7 трлн рублей к этому времени.

Цифровая трансформация бизнеса и ключевых государственных процессов станет основным драйвером роста рынка корпоративного ПО.

Восстановление рынка произошло после снижения в 2022 году, когда его объем достиг 199 млрд рублей. В 2024 году ожидается, что рынок снова вырастет до этих значений.

Сегменты HR-Tech и ПО для частных облаков являются наиболее динамично растущими, увеличиваясь на 34% и 30% в год соответственно до 2030 года. HR-Tech технологии, поддерживаемые законодательными изменениями, достигнут 109 млрд рублей, а ПО для частных облаков будет способствовать увеличению доли крупного бизнеса, использующего собственную облачную инфраструктуру.

Эксперты отмечают, что 100 крупнейших российских ИТ-компаний достигли суммарной выручки 2,5 трлн рублей в 2023 году, что на 19% больше по сравнению с 2022 годом. Ключевые компании, такие как Сбер, «Яндекс» и VK Tech, активно развивают свои экосистемы продуктов, занимая ниши, покинутые иностранными вендорами.

Основные тренды, влияющие на развитие корпоративного ПО, включают рост спроса на ИИ, фокус на кибербезопасности, развитие экосистемных подходов и облачную трансформацию. Также подчеркивается важность инноваций в области пользовательского опыта и анализа больших данных.

Ранее правительство представило проект цифровой трансформации до 2030 года, в рамках которого будет произведена полная цифровизация госуправления и внедрение отечественной спутниковой группировки для обеспечения интернетом всей территории России и мира.