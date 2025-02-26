Правительство представило проект цифровой трансформации до 2030 года

Презентация нацпроекта «Экономика данных» определила цели России до 2030 года

Tекст: Ольга Иванова

Вице-премьер презентовал национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на мероприятии в Национальном центре «Россия», говорится на сайте правительства. Проект нацелен на цифровизацию ключевых сфер и использование передовых технологий.

Григоренко отметил, что за последние пять лет ИТ-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике. Вклад этой отрасли в ВВП страны удвоился, а количество специалистов достигло почти миллиона. В рамках нового проекта планируется обеспечить доступ к интернету на всей территории России и внедрить платформенные модели взаимодействия граждан и государства.

Ключевые цели проекта включают запуск отечественной спутниковой группировки и создание таких отраслевых платформ, как «Моя школа» и «Умный город». Также будут внедрены технологии искусственного интеллекта, что позволит получать персонализированные госуслуги без необходимости посещения ведомств.

Особое внимание уделено информационной безопасности и технологической независимости: к 2030 году 100% оборудования и программного обеспечения будут российского производства. Проект предусматривает подготовку квалифицированных ИТ-специалистов, число которых планируется увеличить до 1,4 млн человек.

Проект затрагивает и другие ключевые направления, включая развитие квантовых технологий и создание цифровой аналитической платформы для статистики. Цели достигаются через взаимодействие государства, бизнеса и образовательных учреждений, обеспечивая технологический суверенитет и повышая качество жизни граждан.