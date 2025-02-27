Экономист посоветовала не торопиться с обменом старых долларов

Экономист Белянчикова рекомендовала россиянам не торопиться с обменом старых долларовых банкнот

Tекст: Вера Басилая

Экономист объяснила, что, хотя формально срока годности у долларовых купюр нет, банки могут неохотно принимать старые банкноты, и россияне могут столкнуться с отказами, передает «Прайм».

Белянчикова уточнила, что в США все долларовые купюры, выпущенные после 1914 года, являются законными платежными средствами, государственные организации обязаны их принимать. Частные банки имеют право устанавливать свои условия, и это не всегда касается обязательного приема старых купюр. Более того, во многих странах, включая Россию, банки могут принимать старые купюры с дополнительной комиссией.

Экономист также отметила, что в условиях санкций у банков возникли ограничения на приобретение новых банкнот, что делает старые купюры менее привлекательными для обмена. Она посоветовала, прежде чем отправляться за границу, уточнять в банках и в стране назначения, будут ли приниматься старые доллары и на каких условиях.

По словам Белянчиковой, в настоящее время официальных разъяснений от регуляторов по этому вопросу нет, однако россияне могут обратиться за консультацией в Банк России или Роспотребнадзор, если им отказывают в обмене. Она также выразила надежду, что улучшение отношений между Россией и США облегчит доступ к новым банкнотам, что решит проблему.

Ранее некоторые российские банки начали взимать комиссию за покупку новых долларов.

В Госдуме заявили, что банки должны принимать доллары старого образца, если они в хорошем состоянии, а при отказе можно обращаться к руководству банка.

Директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев рассказал, что отказ в приеме денежных купюр старого образца, включая доллары, стал мировой тенденцией, затрагивающей всех граждан.