Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Алаудинов сообщил о смерти в зоне СВО комбата «Ахмата» с позывным «Шустрый»
Командир батальона спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев, известный как «Шустрый», скончался от кровоизлияния в мозг после трех суток без сна при выполнении боевой задачи, сообщил командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил, что Батукаев находился без сна в течение трех суток, пытаясь выполнить важную боевую задачу, и это привело к его смерти.
Алаудинов отметил, что «Шустрый» был одним из самых выдающихся командиров российской армии. Его батальон являлся самым результативным в спецназе «Ахмат» по количеству взятых в плен украинских военных и уничтоженных членов батальона «Айдар».
Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что вчера Батукаев героически ушел из жизни на рабочем месте, выполняя свой долг перед Родиной и своей командой.
Ранее Алаудинов сообщил, что в зоне СВО погиб воевавший в Донбассе командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко.