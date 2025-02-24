Алаудинов сообщил о смерти в зоне СВО комбата «Ахмата» с позывным «Шустрый»

Tекст: Вера Басилая

Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил, что Батукаев находился без сна в течение трех суток, пытаясь выполнить важную боевую задачу, и это привело к его смерти.

Алаудинов отметил, что «Шустрый» был одним из самых выдающихся командиров российской армии. Его батальон являлся самым результативным в спецназе «Ахмат» по количеству взятых в плен украинских военных и уничтоженных членов батальона «Айдар».

Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что вчера Батукаев героически ушел из жизни на рабочем месте, выполняя свой долг перед Родиной и своей командой.

Ранее Алаудинов сообщил, что в зоне СВО погиб воевавший в Донбассе командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко.