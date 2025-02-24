Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Путин обсудил с Си Цзиньпином диалог России и США
Путин проинформировал Си Цзиньпина о контактах России и США
В телефонном разговоре президент России Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о недавних контактах России и США, получив поддержку китайской стороны, сообщили в Кремле.
Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого проинформировал его о недавних контактах России и США, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.
Лидер КНР выразил поддержку начавшемуся диалогу и готовность содействовать мирному урегулированию украинского конфликта.
В ходе беседы лидеры подтвердили планы взаимных визитов в Москву и Пекин в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин отметили, что внешняя политическая связка между Россией и Китаем является важным стабилизирующим фактором в мировых делах.
«Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо», – указывается в сообщении Кремля.
Обсуждались также вопросы дальнейшего развития экономического и культурного сотрудничества между двумя странами, включая торговлю, инвестиции и спорт.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным охарактеризовал отношения между Китаем и Россией как добрососедские и взаимно поддерживающие.