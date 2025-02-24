Путин обсудил с Си Цзиньпином диалог России и США

Путин проинформировал Си Цзиньпина о контактах России и США

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого проинформировал его о недавних контактах России и США, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

Лидер КНР выразил поддержку начавшемуся диалогу и готовность содействовать мирному урегулированию украинского конфликта.

В ходе беседы лидеры подтвердили планы взаимных визитов в Москву и Пекин в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин отметили, что внешняя политическая связка между Россией и Китаем является важным стабилизирующим фактором в мировых делах.

«Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо», – указывается в сообщении Кремля.

Обсуждались также вопросы дальнейшего развития экономического и культурного сотрудничества между двумя странами, включая торговлю, инвестиции и спорт.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным охарактеризовал отношения между Китаем и Россией как добрососедские и взаимно поддерживающие.