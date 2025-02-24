Кремль выразил надежду на более трезвый курс Берлина после выборов в Германии

Немецкий политик: Трамп вправит мозги Мерцу

Экс-депутат Бундестага Гердт: Трамп вправит мозги Мерцу

Tекст: Анастасия Куликова

«Избиратель в Германии выбрал из двух зол – ХДС/ХСС и СДПГ – меньшее», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. По его мнению, если бы голоса между принимавшими участие в выборах немецкими партиями распределились иначе, это привело бы к социальным беспорядкам внутри страны.

«Несмотря на то, что христианские демократы победили, союз набрал меньше, чем ожидалось», – пояснил собеседник. Впрочем, на больший результат надеялась и «Альтернатива для Германии» (АдГ), добавил Гердт. Он напомнил, что в ходе избирательной кампании правая партия получила поддержку со стороны администрации США. «Кроме того, рост преступности, ужасающее состояние экономики и социальной сферы ФРГ – все эти факторы могли бы позволить АдГ набрать около 30%. На такой показатель работала партия», – уточнил спикер.

По оценкам политика, добиться этих цифр правым помешала пропаганда и методы борьбы их оппонентов. «Против «Альтернативы» были включены все возможные ресурсы. Так, ее пытались закрыть через конституционный совет и службу безопасности. Также звучали заявления о невозможности создать коалицию с АдГ. Это несколько отпугнуло избирателей», – считает Гердт.

По логике немцев, продолжает политик, голоса, отданные за правую партию, могли быть утрачены, если в результате она не окажется в составе какого-то блока. Как следствие, 5-10% избирателей передали свои голоса другим политическим силам. «Некоторые решили дать еще один шанс социал-демократам, чтобы могла состояться коалиция с ХДС/ХСС», – рассуждает он.

Вместе с тем, как заметил спикер, СДПГ показала свой худший результат. «Партия понесла ответственность за разрушение экономики. Это вполне заслуженный итог», – пояснил Гердт. На этом фоне он обратил внимание на проигравших. Так, «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), для которого эти выборы стали первыми, не смог преодолеть пятипроцентный барьер.

«Дело в том, что лидер партии разочаровала избирателя. В целом эта политическая сила была создана с одной целью – раздробить выборный потенциал АдГ и оттянуть на себя русскоговорящих и пророссийски настроенных немцев. Она, напомню, активно выступала за хорошие отношения с Москвой. Однако сейчас можно констатировать, что проект не состоялся», – подчеркнул политик.

Он также обратил внимание на результаты Свободной демократической партии (СвДП). Она была членом «светофорной коалиции», а теперь, как и ССВ, не преодолела пятипроцентный барьер. «Это закономерный эффект. Когда в коалицию входят разновекторные партии, то одна из них всегда будет играть роль козла отпущения», – отметил собеседник.

Спикер напомнил: глава партии Кристиан Линднер был инициатором развала «светофора» и надеялся, что избиратели оценят этот шаг. «Но на деле это было воспринято как слабость, несостоятельность, неспособность влиять и управлять. СвДП фактически «проштрафилась» перед немцами», – акцентировал Гердт.

По его прогнозам, стоит ожидать коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. «Олаф Шольц, я думаю, отойдет от дел. На первые позиции выйдет Борис Писториус. Однако такой альянс с Фридрихом Мерцем не сулит ничего хорошего. Возможно, Дональд Трамп немножко вправит им мозги. Но если этого не произойдет, то начнется новый этап напряженности между Берлином и Москвой», – полагает спикер.

АдГ, несмотря на второе место, не станут рассматривать как возможного коалиционного партнера, считает он. Впрочем, как отметил политик, в партии не стремятся к этому, ведь в этом случае правую силу сделают тем самым «козлом отпущения», и за следующие четыре года «Альтернатива» рискует растерять весь свой электорат.

«Да и тяжело представить альянс АдГ, выступающей за добрососедские отношения с Россией, с блоком ХДС/ХСС, который избрал военный курс. Кому-то из них придется предавать свои идеалы, а это приведет к серьезным последствиям», – детализировал политик. «В правой партии не хотят повторять судьбу ССВ. Поэтому «Альтернатива» сосредоточится на активной подготовке к следующей кампании», – заключил Гердт.

Напомним, в воскресенье в Германии прошли парламентские выборы. Победу в них одержал альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. У него 28,6% голосов, следует из данных немецкой федеральной избирательной комиссии после обработки бюллетеней во всех 299 округах.

Второе и третье места заняли «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца (16,4%). В Бундестаг также проходят «Зеленые» (11,6% голосов) и «Левая партия» (8,8%), которая набрала больше всего голосов среди жителей немецкой столицы.

«Союз Сары Вагенкнехт» и Свободная демократическая партия (СвДП) не преодолели пятипроцентный барьер, получив 4,9% и 4,3% соответственно, и не будут представлены в парламенте.

СДПГ впервые в своей истории стала лишь третьей по численности партией в Бундестаге. А АдГ по сравнению с выборами 2021 года удвоила результат. В настоящее время она является самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург – Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

Блок ХДС/ХСС не имеет абсолютного большинства в Бундестаге, поэтому ему придется войти в коалицию с другой партией, чтобы получить 316 мест для формирования правительства. При этом победители исключают союз с АдГ, настаивая на том, что это «брандмауэр» для крайне правых. Примечательно, что немцы показали рекордную явку – 83,5% – с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году, сообщает Deutsche Welle.

Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил всех, кто проголосовал за консерваторов. «Как и в США, жители Германии устали от бессмысленной повестки дня, особенно в вопросах энергетики и иммиграции», – отметил он. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Мерца «работать над созданием сильной и суверенной Европы». Глава Евросовета Антониу Кошта также выразил готовность «тесно сотрудничать» с Мерцем, «чтобы сделать Европу еще более сильной, процветающей и автономной».

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале спрогнозировал, что при наиболее вероятном новом канцлере Мерце «продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных «ценностей».

Парламентарий также напомнил про «агрессивность Мерца» в отношении Москвы. «Возможны и более драматические сценарии в виде еще более активного вовлечения Германии в войну против России», – добавил сенатор.

Стоит напомнить, что менее чем за неделею до выборов, выступая на предвыборном мероприятии в Галле, Мерц заявил, что Россия исторически и культурно является европейским государством. По его словам, в один прекрасный день настанет необходимость серьезной попытки налаживания отношений с Москвой, сообщает РИА «Новости».

При этом он назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия Киева и Брюсселя. А на Мюнхенской конференции по безопасности Мерц предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу инициировать прекращение огня до начала мирных переговоров в качестве меры по укреплению доверия между сторонами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику ФРГ.