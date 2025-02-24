Российские силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника за ночь

Российская ПВО перехватила 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным, опубликованным ТАСС, за ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Это произошло над четырьмя регионами России: Орловской, Брянской и Рязанской областями, а также над территорией Республики Крым.

В частности, 16 беспилотников были уничтожены над Орловской областью, три аппарата – над Брянской, два – над Рязанской, и один – над территорией Республики Крым. Об этом сообщило Министерство обороны, подтверждая успешное отражение атак за ночь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, над Крымом сбили украинский беспилотник, который пытался провести разведку. Более 50 дронов за сутки атаковали Белгородскую област. Российская ПВО за два часа уничтожила 10 украинских дронов над тремя областями.