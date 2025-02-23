Добровольцам отрядов БАРС в Запорожье вручили высокие государственные награды

Tекст: Дмитрий Зубарев

Добровольцы отрядов боевого армейского резерва страны (БАРС) в Запорожской области получили государственные награды за проявленную отвагу, пишет ТАСС. Бойцы из отрядов БАРС «САРМАТ», БАРС-3, БАРС-10 и БАРС-32 были отмечены орденами Мужества и медалями «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу» и «За храбрость».

Заместитель командира батальона с позывным Халкан стал обладателем ордена Мужества. Ранее он уже был награжден медалью «За отвагу» за участие в боях на Артемовском (Бахмутском) направлении ДНР. Халкан отметил, что за последний год его батальон добился значительных успехов в Запорожской области, продвигаясь вперед с минимальными потерями под постоянными обстрелами.

Инструктор с позывным Динга также удостоен ордена Мужества за службу на Артемовском направлении, где он руководил медслужбой. Во время одного из боев его группа попала под артиллерийский огонь, и медик был ранен. Несмотря на сложные условия, ему удалось эвакуировать пострадавшего без дополнительных потерь. Сейчас Динга делится опытом с бойцами в Запорожье, отмечая, что условия работы в степи предъявляют особые требования к логистике и медицинскому обеспечению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вскрыли оборону украинского укрепрайона в селе Пятихатки Запорожской области, где продолжаются ожесточенные бои за освобождение, и закрепились в этом селе на степногорском направлении.