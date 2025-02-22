События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
В Кишиневе прошел многотысячный протест за отставку правительства
В Кишиневе тысячи протестующих потребовали отставки правительства и выборов
В столице Молдовы тысячи сторонников ПСРМ вышли на протест, требуя отставки действующего правительства и проведения досрочных выборов, поддержав инициативу лидера партии Игоря Додона.
Как сообщает РИА «Новости», в Кишиневе несколько тысяч сторонников Партии социалистов Республики Молдова собрались у здания администрации президента. Протестующие выступают за отставку правительства и требуют провести досрочные парламентские выборы.
Участники держат плакаты с лозунгами, такими как «Долой правительство!», «Нет – росту тарифов!» и «Требуем честных выборов*!». Организаторы акции призвали участников прийти без партийной символики, чтобы объединить граждан с разными политическими взглядами.
Лидер ПСРМ Игорь Додон подчеркнул, что протесты направлены на сплочение граждан в условиях политической нестабильности. По его словам, необходимо «объединить усилия для достижения честных выборов и изменения политической ситуации в стране».
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Партии социалистов Игорь Додон объявил о намерении добиться отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов на фоне протестов у администрации президента в Кишиневе, а супругу экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру для предъявления обвинений.
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