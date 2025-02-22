События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Додон заявил о планах добиться отставки Санду в этом году
Додон сообщил о намерении соцпартии Молдавии добиваться отставки Санду в 2023 году
Лидер Партии социалистов Игорь Додон объявил о намерении добиться отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов на фоне протестов у администрации президента в Кишиневе.
Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что его партия намерена добиваться отставки действующего президента Майи Санду и проведения досрочных выборов в 2023 году. Как передает ТАСС, данное заявление Додон сделал в ходе массовой акции протеста перед зданием администрации президента в Кишиневе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, общественный телеканал Молдавии начал выпускать новости на украинском языке, что связано с растущим интересом к украинской тематике в стране. Молдавия запретила российские новостные программы, что было частью мер по усилению информационной безопасности. Супругу экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в прокуратуру для предъявления обвинений, что связано с расследованием об отмывании денег.