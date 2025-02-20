СК начал расследование убийства Лермонтова

Следственный комитет инициировал новое расследование гибели Лермонтова в 1841 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следственный комитет России начал расследовать обстоятельства убийства знаменитого писателя Михаила Лермонтова, сообщает РИА «Новости». Это стало возможным благодаря обращению депутата Госдумы и народного артиста России Николая Бурляева, который заявил о необходимости нового расследования в связи с сомнениями в честности первоначального следствия.

Бурляев подчеркнул, что на протяжении многих лет различные специалисты выражали сомнения относительно следствия, проведенного после убийства Лермонтова в 1841 году. В частности, лермонтоведы, эксперты в области криминалистики, баллистики и медицины указывали на недобросовестность и необходимость проверки.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», – заявил Бурляев, добавив, что следствие будет информировать о результатах по мере их поступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой о пересмотре дела об убийстве поэта Михаила Лермонтова, указывая на возможную недобросовестность первоначального расследования. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проявил интерес к расследованию гибели поэта. Директор музея заявила об отсутствии новых материалов для расследований смерти Лермонтова.