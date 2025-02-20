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СК начал расследование убийства Лермонтова
Следственный комитет инициировал новое расследование гибели Лермонтова в 1841 году
Следственный комитет России открыл новое расследование обстоятельств гибели Михаила Лермонтова по инициативе депутата Госдумы Николая Бурляева.
Следственный комитет России начал расследовать обстоятельства убийства знаменитого писателя Михаила Лермонтова, сообщает РИА «Новости». Это стало возможным благодаря обращению депутата Госдумы и народного артиста России Николая Бурляева, который заявил о необходимости нового расследования в связи с сомнениями в честности первоначального следствия.
Бурляев подчеркнул, что на протяжении многих лет различные специалисты выражали сомнения относительно следствия, проведенного после убийства Лермонтова в 1841 году. В частности, лермонтоведы, эксперты в области криминалистики, баллистики и медицины указывали на недобросовестность и необходимость проверки.
«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», – заявил Бурляев, добавив, что следствие будет информировать о результатах по мере их поступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой о пересмотре дела об убийстве поэта Михаила Лермонтова, указывая на возможную недобросовестность первоначального расследования. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проявил интерес к расследованию гибели поэта. Директор музея заявила об отсутствии новых материалов для расследований смерти Лермонтова.