Директор музея заявила об отсутствии новых материалов по дуэли Лермонтова

Директор музея Лермонтова заявила о нехватке новых материалов для расследования дуэли поэта

Tекст: Вера Басилая

По словам Сафаровой, многие аспекты остаются неизученными.

«Невозможно на сегодняшний день поминутно и пошагово воссоздать всю картину дуэли», – цитирует РИА «Новости» директора музея.

Сафарова указала, что для нового расследования потребуются новые архивные материалы, которых в настоящее время нет. Она отметила, что интерес к теме дуэли Лермонтова периодически возрастает, вызывая волну обсуждений среди любителей его творчества и исследователей.

Михаил Лермонтов погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 27 июля 1841 года у подножия горы Машук вблизи Пятигорска. Согласно свидетельствам современников, поэт выстрелил в воздух, не намереваясь причинить вред своему противнику.

Ранее народный артист России и депутат ГД Николай Бурляев сообщил, что направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели Лермонтова.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проявил интерес к расследованию гибели поэта Михаила Лермонтова и пообещал рассмотреть документы по делу.