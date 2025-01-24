Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые «деколонизационные» нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.0 комментариев
Директор музея заявила об отсутствии новых материалов по дуэли Лермонтова
Директор музея Лермонтова заявила о нехватке новых материалов для расследования дуэли поэта
Для полноценного расследования дуэли поэта Михаила Лермонтова с Николаем Мартыновым необходимы новые документы, которых на данный момент нет, заявила директор Государственного музея-заповедника Лермонтова Ирина Сафарова.
По словам Сафаровой, многие аспекты остаются неизученными.
«Невозможно на сегодняшний день поминутно и пошагово воссоздать всю картину дуэли», – цитирует РИА «Новости» директора музея.
Сафарова указала, что для нового расследования потребуются новые архивные материалы, которых в настоящее время нет. Она отметила, что интерес к теме дуэли Лермонтова периодически возрастает, вызывая волну обсуждений среди любителей его творчества и исследователей.
Михаил Лермонтов погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 27 июля 1841 года у подножия горы Машук вблизи Пятигорска. Согласно свидетельствам современников, поэт выстрелил в воздух, не намереваясь причинить вред своему противнику.
Ранее народный артист России и депутат ГД Николай Бурляев сообщил, что направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели Лермонтова.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проявил интерес к расследованию гибели поэта Михаила Лермонтова и пообещал рассмотреть документы по делу.