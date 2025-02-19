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Путин назвал Собчака одним из основателей современной России
Путин назвал Собчака одним из тех, кто заложил основы современной России
Президент России Владимир Путин на вечере памяти Анатолия Собчака в петербургской филармонии назвал бывшего главу города одним из основателей современной российской государственности и отметил его приверженность твердым принципам.
«Не будет преувеличением сказать, что он был среди тех, кто закладывал сами основы современной России, и на посту мэра он мыслил так же масштабно, глубоко и содержательно. Могу это твердо сказать, потому что я был свидетелем того, как он мыслил, как говорил, о чем говорил. Он умел заражать других своими идеями и проектами», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.
«Он стал первым мэром Санкт-Петербурга на пике своей всесоюзной и поистине всенародной известности. Именно таким ярким, необычным он был для своих университетских коллег и, конечно, для нас, для его студентов, – отметил Путин, сам бывший студентом Собчака. – Будучи профессором, преподавателем, юристом высокого класса он победил и на выборах, буквально ворвался в политику», передает ТАСС.
«Став народным депутатом СССР, он на всю страну заявил о себе как о блестящем ораторе и просветителе. Твердый приверженец таких ценностей, как сила и культура права, справедливость и достоинство человека», – сообщил российский лидер.
«Анатолий Александрович очень любил свой и наш с вами город и был как мэр органичен, созвучен Санкт-Петербургу, вложил в его развитие свой талант, интеллект, кипучую энергию. Да, он пережил здесь и трудные времена: пережил и предательство, и клевету. Но никому и никогда не отвечал тем же самым, никогда не опускался до этого. Всегда держал высоту благородства и достоинства. Мы будем помнить его именно таким», – добавил глава государства.
Собчак руководил Петербургом с 1991 по 1996 год, став первым и единственным мэром города. В его время Петербургу было возвращено его историческое название. Путин, работавший в команде Собчака, подчеркнул, что Собчак заражал окружающих своими идеями и проектами.
В среду Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, возложив цветы к его памятнику в день 25-й годовщины со дня его смерти.