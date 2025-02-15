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Игорь Николаев подал в суд за использование фразы «Выпьем за любовь»
Певец Игорь Николаев потребовал компенсацию за незаконное использование фразы «Выпьем за любовь»
Певец и композитор Игорь Николаев начал судебные разбирательства против продавцов за использование фразы «Выпьем за любовь» без его разрешения, требуя более миллиона рублей.
Игорь Николаев начал судебные разбирательства против продавцов, использующих фразу «Выпьем за любовь» без его разрешения, передает Ura. Ru.
Музыкант требует компенсацию в размере более миллиона рублей, заявив, что данная фраза является его зарегистрированным товарным знаком.
Telegram-канал Shot сообщил, что продукция с этой фразой активно продается в интернете, что и стало причиной обращения Николаева в суд.
Кроме фразы «Выпьем за любовь», Игорь Николаев владеет правами на слова «Дельфин и русалка», также он запатентовал свою фотографию. Эти меры предприняты для защиты его интеллектуальной собственности от неправомерного использования.
Ранее композитор и певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь».