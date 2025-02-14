Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
ХАМАС назвало дату освобождения российского заложника Труфанова
Палестинское движение ХАМАС освободит россиянина Александра Труфанова из сектора Газа 15 февраля в качестве жеста уважения за поддержку Россией палестинцев.
Об этом сообщил пресс-секретарь руководства политбюро ХАМАС Тахер ан-Нуну, передает ТАСС.
«Мы считаем, что российская позиция поддерживает дело палестинцев», – сказал ан-Нуну, добавив, что освобождение Труфанова является «знаком уважения позиции России по Палестине».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет продолжать настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой всех заложников из сектора Газа, включая соотечественников Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.
Израильская сторона подтвердила, что россиянин Александр Труфанов, удерживаемый ХАМАС, жив и будет освобожден на первом этапе сделки с радикальным движением.
Кремль выразил надежду на выполнение обязательств Израилем и ХАМАС.