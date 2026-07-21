Дрон ВСУ атаковал ехавшую на самокате жительницу Токмака

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В городе Токмаке БПЛА атаковал женщину 1986 года рождения, которая ехала на самокате», – указал Балицкий в Max.

Женщина получила повреждения, но серьезных последствий удалось избежать.

Глава региона добавил, что за минувшие сутки тяжелые ранения в результате атаки беспилотника получил еще один человек. Пострадавшим оказался мужчина 1973 года рождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 июля в Токмакском муниципальном округе в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль погиб мирный житель.

В начале июля при обстрелах населенных пунктов Запорожской области смертельные ранения получили три человека.

2 июля в том же округе дрон ударил по машине с медсестрами местной больницы.