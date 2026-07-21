Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Дрон ВСУ атаковал ехавшую на самокате жительницу Токмака
В результате ударов украинских БПЛА по Запорожской области травмы различной степени тяжести получили два мирных жителя, одной из них оказалась жительница Токмака, которая ехала на самокате, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«В городе Токмаке БПЛА атаковал женщину 1986 года рождения, которая ехала на самокате», – указал Балицкий в Max.
Женщина получила повреждения, но серьезных последствий удалось избежать.
Глава региона добавил, что за минувшие сутки тяжелые ранения в результате атаки беспилотника получил еще один человек. Пострадавшим оказался мужчина 1973 года рождения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 июля в Токмакском муниципальном округе в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль погиб мирный житель.
В начале июля при обстрелах населенных пунктов Запорожской области смертельные ранения получили три человека.
2 июля в том же округе дрон ударил по машине с медсестрами местной больницы.