Кимаковский: ВСУ использовали российскую форму для диверсий

  • Новость часаЗахарова обвинила Киев в провокации с ударом по ЧАЭС перед конференцией в Мюнхене
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    Международное признание Су-57 начинается с Африки
    Эксперт: Аналогия с непризнанием США Прибалтики в составе СССР неприменима к Донбассу и Крыму
    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности
    Глава Пентагона: Европа не сможет превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка»
    Песков отверг обвинения в ударе по Чернобыльской АЭС
    Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР
    Лидеры Европы раскритиковали мирный план США с уступками Путину
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    14 февраля 2025, 14:14 • Новости дня

    Кимаковский: ВСУ использовали российскую форму для диверсий

    Кимаковский сообщил о диверсиях ВСУ в СВО в российской форме на линии фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские вооруженные силы используют российскую военную форму для проведения диверсий и убийств мирных жителей на территории СВО.

    В эфире Первого канала советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска совершают диверсии и преступления, выдавая себя за российских военнослужащих, передает ТАСС.

    По его словам, на линии боевого соприкосновения ВСУ переодеваются в российскую форму и совершают атаки на мирное население. Кимаковский отметил, что такие инциденты уже зафиксированы в Авдеевке, Селидове и Курахове.

    Кимаковский подчеркнул, что Киев продолжит использовать провокации на линии фронта, пока западные страны продолжают поставлять вооружения и комплектующие для беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей, чтобы скрыть свое присутствие. В Курской области обнаружили тело солдата ВСУ, переодетого в российскую форму. Имам из Курска рассказал о встрече с переодетыми в российскую форму солдатами ВСУ.

    14 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности

    Политолог Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности в мировой политике

    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Диалог главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой по российско-украинскому конфликту разбивает иллюзии Европы о самостоятельности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц возмутился политикой США в отношении Украины.

    «Шольц борется за свой пост, который, судя по всему, уже потерян, и перешел к Фридриху Мерцу. По опросам за действующего канцлера готовы голосовать лишь 16% избирателей, а за кандидата от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – в два раза больше», – объяснил немецкий политолог Александр Рар.

    «В такой ситуации Шольц попытается использовать тему безопасности, в том числе в своем выступлении на Мюнхенской конференции. Ему надо показать себя заботливым канцлером, обеспечивающий покой и стабильность своей стране», – отметил собеседник.

    «Поскольку для него российская «агрессия» – главный вызов и угроза мирной жизни в Германии, он в ужасе от действий Трампа, который не советуется с европейцами при решении вопросов, связанных с Украиной. Шольц рассматривает идеи США по дипломатическому урегулированию конфликта, как взрывоопасный для Германии и Европы», – заметил он.

    «План Вашингтона ведет к ослаблению НАТО и Украины, которая рассматривается в ЕС как буфер против России. Кроме того, Трамп лишает европейские страны дееспособности. В этой связи Шольц вспомнил Ялтинскую конференцию 1945 года, когда гитлеровскую Германию и всю Европу поделили между собой Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт», – продолжил аналитик.

    «Канцлер ФРГ был уверен, что с того момента прошло много лет, и Европа нашла в себе силы стать самостоятельным игроком в мировой политике. Сейчас же, с его точки зрения, Трамп лишает европейцев этой иллюзии», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность политикой Белого дома по конфликту на Украине. «Мы должны понимать, что действия и заявления США значат для Украины, Европы и мира. Бездействие поставило бы под угрозу безопасность нашей страны и всего континента», – указал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Политик согласился с желанием американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, но отметил, что «победа России поставит под угрозу мир и стабильность в Европе далеко за пределами Украины».

    «Мы никогда не поддержим навязанный извне мир. Мы не примем никакого решения, которое приведет к разрыву между европейской и американской безопасностью. Это пойдет на пользу только одному человеку: Путину», – заключил канцлер.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему формулой мира для России и США станет экономический раздел Украины.

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    13 февраля 2025, 23:51 • Новости дня
    В Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене

    Tекст: Максим Попов

    На Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей России, Украины и США, заявил президент США Дональд Трамп.

    На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности планируется встреча высокопоставленных представителей России, Украины и США, сообщает РИА «Новости».

    По словам Трампа, встреча пройдет в пятницу, 14 февраля. Однако, кто именно примет участие в переговорах, пока неизвестно.

    «Завтра в Мюнхене состоится встреча с участием наших представителей, России и Украины. Эти страны также приглашены», – сказал Трамп, подчеркнув, что речь идет о высокопоставленных лицах.

    Ранее глава Белого дома озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но параллельно будет вестись двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    14 февраля 2025, 08:14 • Новости дня
    Российские войска окружили силы ВСУ под Двуречной

    Российские войска прорвали оборону ВСУ и окружили группировку под Двуречной

    Российские войска окружили силы ВСУ под Двуречной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной, окружив украинскую группировку.

    Российские войска прорвали вторую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Двуречной в Харьковской области, сообщает ТАСС.

    По информации военного эксперта Андрея Марочко, после двух сосредоточенных ударов удалось развить наступление и продвинуться почти на один км. Это позволило российским силам сформировать клещи вокруг украинской группировки, находящейся между Двуречной и Западным.

    Марочко подчеркнул, что российские войска взяли под контроль почти все стратегические высоты в этом районе, что значительно осложняет положение украинских сил. Он добавил, что расстояние между передовыми порядками российских ударных групп сократилось до 2,5 км, что усиливает давление на ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал, что в механизированной бригаде Вооруженных сил Украины под Великой Новоселкой отсутствует техника. Вооруженные силы Украины пытались сорвать установку российского флага в Великой Новоселке.

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    14 февраля 2025, 12:24 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал слова Келлога о необязательности признания территориальных потерь Украины

    Политолог Ткаченко: Аналогия с непризнанием США Прибалтики в составе СССР неприменима к Донбассу и Крыму

    Эксперт раскритиковал слова Келлога о необязательности признания территориальных потерь Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заключение соглашения о потере территорий Украиной по аналогии с декларацией Самнера Уэллеса по Прибалтике выглядит сомнительно. Нынешняя ситуация отличается от того, что было в 1940 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее спецпосланник США Кит Келлог заявил, что Западу необязательно официально признавать утраченные Киевом территории.

    «Декларация Самнера Уэллеса, на которую ссылается Кит Келлог, – продукт предвоенной эпохи», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что Москва и Берлин в 1939 году подписали соглашение о разделе сфер влияния, а в 1940-м году были введены советский войска в страны Балтии. «Штаты никак не могли, да и не хотели влиять на ситуацию в регионе», – пояснил собеседник.

    «Кроме того, в Вашингтоне понимали, что СССР станет их союзником в борьбе с гитлеровской Германией, – добавил политолог. – Поэтому Штаты приняли тот факт, что Советский Союз контролирует три государства Балтии, но при этом не признают это юридически».

    Как уточнил Ткаченко, Америка придерживалась этого курса вплоть до распада СССР. «Так, у американских дипломатов была инструкция не посещать Латвию, Литву и Эстонию, поскольку в ином случае это бы воспринималось как знак признания республик частью СССР», – указал эксперт.

    По его мнению, в заявлении спецпосланника Дональда Трампа «больше дипломатического символизма, чем реальной политики». Собеседник не исключает, что таким образом Соединенные Штаты дают понять Западу и Киеву: Украина в какой-то момент якобы сможет восстановить контроль над утерянными территориями.

    «Однако важно учитывать, что историческая ситуация совершенно иная, и аналогия, на мой взгляд, притянута за уши», – считает Ткаченко. Он объясняет: Донбасс и Новороссия – в отличие от Прибалтики – никогда не были суверенными государствами. «ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате народного референдума, а не какого-то соглашения о разделе сфер влияния», – подчеркнул спикер.

    «Кроме того, возникает вопрос, зачем Москве заключать соглашение в условиях, когда одна из сторон заявляет, что не будет его признавать?», – задается риторическим вопросом политолог. Российские власти внимательно изучат предложения Вашингтона, говорит он, добавляя при этом, что ориентироваться все же стоит на заявленные сделанные президентом США.

    «Тем не менее заявление спецпосланника свидетельствует о простой истине. Штаты преследуют личные интересы, и в Америке остается очень много людей, которые считают ослабление России стратегической целью. По их версии, чем быстрее они добьются своего, тем быстрее мы станем союзником Вашингтона в борьбе с Китаем», – заключил Ткаченко.

    Ранее спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта может включать «соглашение о потенциальной потере территорий» Киевом. При этом он отметил, что Западу признавать этот документ будет не обязательно.

    В качестве примера Келлог привел декларацию, подписанную бывшим госсекретарем США Самнером Уэллесом в июле 1940 года, после ввода советских войск в страны Прибалтики. «Мы никогда не считали, что Советскому Союзу принадлежат эти страны, мы говорили, что они находятся под их влиянием», – заявил спецпосланник Трампа.

    Он подчеркнул, что вопрос принадлежности территорий будет долгосрочным. Однако эта тема служит частью переговоров. Таким образом он согласился с главой Пентагона Питом Хегсетом, который ранее назвал нереалистичной возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года.

    Напомним, Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что договорился с ним «немедленно» начать переговоры по Украине. В то же время Путин упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа двух лидеров может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Россией и Штатами. Вместе с тем Брюссель и Киев оказались напуганы развитием диалога Москвы и Вашингтона.

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    14 февраля 2025, 04:33 • Новости дня
    США потребовали долю в экономике Украины после конфликта

    Fox News: США примут участие в экономике Украины после урегулирования конфликта

    США потребовали долю в экономике Украины после конфликта
    @ Mattie Neretin / Consolidated News Photos/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерении Вашингтона участвовать в украинской экономике после конфликта, чтобы получать прибыль для граждан, включая сферы стратегических минералов и энергетики.

    Министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News заявил о намерении Соединенных Штатов иметь свою долю в украинской экономике после урегулирования конфликта, передает ТАСС.  Он подчеркнул, что целью его визита в Киев было дать понять Украине, что США ожидают отчетности за предоставленную помощь и хотят стать партнерами в послевоенной экономике.

    «Причина, по которой я совершил визит [в Киев], – дать Украине понять, что мы ожидаем отчетности [за предоставленную американскую помощь], а также что мы хотим быть их партнерами и что американцы собираются принимать участие в послевоенной экономике», - приводит агентство слова Бессента . Он добавил, что США рассчитывают на участие в стратегически важных секторах экономики Украины, таких как добыча стратегических минералов, энергетика и государственные предприятия.

    Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуть вложенные в Украину средства через партнерство по минеральным ресурсам. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США Дональд Трамп обозначил интерес к получению редкоземельных металлов с Украины. В ответ на это Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть полезных ископаемых находится на неподконтрольных Киеву территориях, и предложил Вашингтону сделку.

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    13 февраля 2025, 22:38 • Новости дня
    Киев подготовил карту размещения 100 тыс. западных военных на Украине

    Киев подготовил карту размещения западных военных на Украине до 100 тыс. военных НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский предложил разместить на территории страны до 100 тыс. западных военных и пообещал его обсудить на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории страны до 100 тыс. западных военных. Он сообщил, что Киев уже подготовил карту для размещения этих контингентов. Зеленский намерен обсудить этот план на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, передает ТАСС.

    Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский перечислил различные варианты, которые Украина может получить от западных партнеров. Среди них – вступление в НАТО, дополнительное вооружение, ракеты и ядерное оружие. Также он упомянул возможность создания «собственного НАТО».

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.

    Посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.

    В МИД России заявили, что присутствие сил НАТО на Украине под различными предлогами неприемлемо для России.

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    14 февраля 2025, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР
    Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР, за последние сутки – Зеленое Поле и Дачное, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделения группировки  «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое Поле, Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение подразделениям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом за неделю составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard и 26 бронемашин, уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение и освободили Дачное и Орехово-Василевку в ДНР.

    Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, десять бронированных машин, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области, отчитались в Минобороны.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 2590 военнослужащих, 18 танков, 110 бронемашин. Уничтожены 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 бронемашин. Уничтожены 35 орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и 21 склад боеприпасов.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, две бронемашины и 33 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. За неделю уничтожены восемь станций РЭБ и 13 складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Водяное Второе в ДНР. Кроме того, на этой неделе российские войска взяли под контроль Ясеновое на западе ДНР. А в минувшие выходные освободили Орехово-Василевку в ДНР.

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    14 февраля 2025, 08:52 • Новости дня
    Энергодар остался без света после удара ВСУ по ТЭС

    Энергодар остался без электричества из-за удара ВСУ по Запорожской ТЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Энергодар остался без электричества из-за удара ВСУ по Запорожской ТЭС, энергетики пытаются восстановить электроснабжение.

    Город-спутник Запорожской АЭС, Энергодар, остался без электричества после удара Вооруженных сил Украины по расположенной в городе Запорожской теплоэлектростанции. Как сообщает ТАСС, атака привела к полному отключению города от электроснабжения к 7.00 по московскому времени.

    Представитель министерства энергетики региона отметил: «Отключение были в зависимости от местоположения, Энергодар был отключен полностью по состоянию на 7.00. Энергетики работают для восстановления электроснабжения». Он также добавил, что пока нет прогноза по срокам восстановления работы ТЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы нанесли удар по Запорожской теплоэлектростанции, в результате которого около 50 тыс. жителей остались без электричества; ранее сообщалось, что два удара украинских беспилотников повредили градирню Запорожской атомной электростанции, а также начался пожар в районе охладительных систем после украинского обстрела.

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    13 февраля 2025, 22:55 • Новости дня
    В Курахово обнаружили цех по сборке беспилотников для ВСУ

    МВД ДНР совместно с ФСБ обнаружили в Курахово цех ВСУ для сборки беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    В Курахово в полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома сотрудники полиции и УФСБ обнаружили цех по производству беспилотников для ВСУ, сообщили в МВД по Донецкой Народной Республике.

    В Курахово выявили подпольный цех по производству беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    В ходе совместных мероприятий, организованных с коллегами из УФСБ России по ДНР, сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» обнаружили место, где собирались беспилотники, используемые для атак на мирное население Донбасса.

    Согласно информации ведомства, цех находился в полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома в спальном районе города. На месте обнаружены компоненты, которые, по предварительным оценкам, способны обеспечить сборку не менее ста беспилотников.

    Для подхода к цеху была необходима процедура разминирования, которую осуществили саперы военной комендатуры.

    Ранее в Курахово полицейские задержали 26-летнего связиста 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который скрывался в подвале пострадавшего от артобстрелов дома, где также был обнаружен схрон с минометными минами.

    Украинский военнопленный рассказал, что Вооруженные силы Украины заминировали дороги из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

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    13 февраля 2025, 22:30 • Новости дня
    Гладков объяснил отсутствие сирены в Октябрьском вандализмом

    Глава Белгородской области объяснил отсутствие сирены в Октябрьском ежедневным вандализмом жителя

    Tекст: Максим Попов

    Сбои в работе сирены во время обстрела в Октябрьском связаны с вандализмом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, подчеркнув, что один из жителей ежедневно перерезает провода системы оповещения.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил отсутствие сигнала сирены в приграничном поселке Октябрьском актами вандализма, сообщает РИА «Новости». Во время вечернего эфира к нему обратилась жительница с вопросом о сирене, не сработавшей во время украинского обстрела.

    Гладков ответил, что в поселке установлено шесть оконечных устройств, однако четыре из них находятся в рабочем состоянии. Одно из неработающих устройств размещено на больнице и требует ремонта из-за проблем с напряжением. «А вот на улице Октябрьская, в поселке Октябрьском, есть проблема со стороны жителей. Каждый день какой-то нехороший человек берет плоскогубцы и перерубает провода. Поэтому каждый день сотрудники МЧС поднимаются и восстанавливают», – заявил Гладков.

    Он подчеркнул, что отсутствие сирены представляет угрозу для жизни людей, и призвал местных жителей обратить внимание на поведение нарушителя.

    Ранее Гладков сообщил о тяжелом ранении мужчины после атаки украинского дрона в Октябрьском.

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    14 февраля 2025, 07:59 • Новости дня
    Минобороны сообщило о подвиге лейтенанта Белоусова

    Лейтенант Белоусов уничтожил более 10 украинских диверсантов на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лейтенант Эдуард Белоусов, действуя на передовой, успешно отразил атаку ДРГ, уничтожив более 10 украинских диверсантов и предотвратив диверсию на объектах ВС РФ.

    Как сообщает ТАСС, Минобороны России рассказало о героическом поступке лейтенанта Эдуарда Белоусова, который, выполняя боевые задачи, обнаружил и уничтожил диверсионно-разведывательную группу противника. Инцидент произошел на участке линии боевого соприкосновения, где российские подразделения удерживали оборону.

    Лейтенант заметил продвижение украинских боевиков во фланг и, несмотря на численное превосходство врага, занял с подчиненными выгодные позиции для атаки. Как отмечается, Белоусов быстро сориентировался и внезапно атаковал противника, подбив из гранатомета два пикапа ВСУ и уничтожив более 10 диверсантов.

    После значительных потерь противник был вынужден отступить. Благодаря командирским качествам и профессионализму лейтенанта Белоусова, его подразделение удалось предотвратить диверсию и сохранить позиции, подчеркнули в министерстве.


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    13 февраля 2025, 22:23 • Новости дня
    Туск призвал страны ЕС, Украину и США объединиться для переговоров

    Премьер Польши Туск призвал Украину, Европу и США объединиться для мирных переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Украина, Европа и США должны полностью объединиться и начать мирные переговоры, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Туск заявил, что обсудил мирные переговоры по Украине с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что провел телефонные звонки с председателем Евросовета Антониу Коштой, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и лидером Христианско-демократической партии Германии Фридрихом Мерцем.

    «Послание ясно: Украина, Европа и США должны полностью объединиться и начать мирные переговоры», – написал Туск в соцсети.

    Ранее страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, считая это необходимым для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Владимир Зеленский сказал, что Киев не признает результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном, если они пройдут без участия украинской стороны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах и уже начала формировать группу для переговоров с США, однако об участии Европы в переговорах пока понимания нет.

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    14 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    Рогов назвал заявление Зеленского о покушении выдумкой

    Рогов усомнился в правдивости заявления Зеленского о покушении и погибших

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Рогов усомнился в правдивости заявления Зеленского о покушении на него в начале конфликта, отметив, что президент Украины не сообщил о погибших и мог бы ранее раскрыть эту информацию.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов назвал заявление украинского президента Владимира Зеленского о покушении на его жизнь выдумкой, сообщает РИА «Новости». Рогов подчеркнул, что Зеленский, пытаясь оставаться в центре западной медиаповестки, прибегает к шокирующим, но вымышленным рассказам.

    В интервью Guardian Зеленский заявлял, что покушение произошло в начале конфликта и что в результате некоторые люди из его офиса погибли. Однако, Зеленский не уточнил, кого именно застрелили. Рогов отметил, что если бы покушение действительно имело место, то Зеленский вряд ли смог бы молчать об этом три года.

    Рогов также выразил сомнение в том, почему ни одна информация о погибших не была предоставлена. «Не удивлюсь, если скоро Зеленский расскажет, как его пытались похитить инопланетяне во время визита на Землю», – прокомментировал он.

    Ранее депутат Госдумы Хамитов сравнил жалобы Зеленского на Трампа с поведением капризной школьницы.

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    13 февраля 2025, 23:20 • Новости дня
    Сикорский отметил увеличение военных поставок Украине через Жешув

    Глава польского МИД сообщил об увеличении поставок техники и боеприпасов Киеву

    Tекст: Максим Попов

    Украина получила значительное количество военной техники и боеприпасов через Польшу в последнее время, что позволяет ей продолжать боевые действия в нынешнем году, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности глава польского МИД Радослав Сикорский заявил о значительных поставках военной техники и боеприпасов Украине в последнее время, передает ТАСС.

    По его словам, Украина в настоящее время «уже неплохо снабжена» для продолжения боевых действий в нынешнем году. Сикорский отметил, что основная часть военных поставок проходит через логистический хаб в Жешуве.

    Ранее страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, считая это необходимым для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

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    14 февраля 2025, 10:23 • Новости дня
    Бригада «Невский» разработала патрон против дронов

    В бригаде «Невский» создали автоматный патрон с дробью для борьбы с дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В бригаде «Невский» добровольческого корпуса разработали автоматный патрон с дробью для борьбы с беспилотниками, который эффективно применяется в ручном пулемете Калашникова.

    Специалисты танково-разведывательной группы бригады «Невский» создали новый тип боеприпаса для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Патрон, содержащий дробь, разработан для автоматов и предназначен для стрельбы по дронам. При выстреле создается облако из дроби, что затрудняет уклонение для беспилотника противника, сообщает ТАСС.

    По словам представителя корпуса, первыми испытаниями патрона уже был сбит тяжелый дрон Matrice. Один из разведчиков отметил, что патрон показывает наибольшую эффективность при использовании с ручным пулеметом Калашникова. Боеприпас включает шесть металлических шаров, которые разлетаются на расстояние до 50 метров, что позволяет поражать дроны на дистанции до 30 метров.

    «Посылаешь свинцовую тучу в направлении беспилотника – это гарантирует большую вероятность его уничтожения», – поделился разведчик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые успешно испытали систему защиты от дронов, использующую сетку и тросы для перехвата летательных аппаратов. На границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области стелу обнесли антидроновой сеткой для усиления защиты от возможных атак. Также Ростех разработал устройство для противодействия FPV-дронам, предназначенное для защиты транспорта.

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