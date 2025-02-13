Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
Песков: Главы России и США не обсуждали отмену санкций
Президенты России и США в телефонном разговоре обсудили энергетический сектор, но не затронули вопрос об отмене антироссийских санкций, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в ходе телефонного разговора 12 февраля президенты России и США не обсуждали вопросы, связанные с антироссийскими санкциями, передает ТАСС.
Песков также отметил, что Россия считает санкции незаконными и нарушающими торговые правила, но на данном этапе эта тема не была затронута в беседе президентов.
Вместо этого лидеры сосредоточили внимание на обсуждении вопросов энергетики.
Песков подтвердил, что именно энергетический сектор стал одной из ключевых тем переговоров. Подробности обсуждения в этой сфере пресс-секретарь не уточнил.
Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.
Президент США заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.