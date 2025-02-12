Бывший су-шеф Good Food осужден за отравление более 170 человек в Ростове

Суд приговорил экс-шефа Good Food к году и десяти месяцам ограничения свободы за отравление более 170 человек в Ростове

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал представитель, бывший су-шеф компании Good Food Атаков был признан виновным в массовом отравлении более 170 человек в Ростове-на-Дону. «Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год и десять месяцев», – сказал представитель суда, передает РИА «Новости».

В результате суда также были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших. Общая сумма компенсации морального вреда, которая будет выплачена пострадавшим, составила 940 тыс. рублей.

Инцидент произошел в феврале 2023 года, когда жители Ростова-на-Дону, употреблявшие продукцию Good Food, заболели острым гастроэнтеритом. В результате проверки Роспотребнадзора были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований компании.

Согласно информации из суда, несоблюдение дезинфекционного режима стало причиной распространения острой кишечной инфекции. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело. Судебное разбирательство выявило, что Атаков нарушил требования СанПин, что и повлекло за собой отравление значительного числа людей, употреблявших продукцию компании.

Ранее в московском управлении Роспотребнадзора сообщили, что столичную пекарню «Мельница», где люди отравились ртутью, опечатали на время эпидемиологического расследования.

Во вторник двух человек госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после употребления слоек из «Мельницы». В продукции, по предварительным данным, могла находиться ртуть. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке отравления людей слойками в этой пекарне.