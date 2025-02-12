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Бывший су-шеф Good Food осужден за отравление более 170 человек в Ростове
Суд приговорил экс-шефа Good Food к году и десяти месяцам ограничения свободы за отравление более 170 человек в Ростове
Советский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего су-шефа Good Food Бахтияра Атакова к почти двум годам ограничения свободы за массовое отравление более 170 человек в феврале 2023 года, сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Как указал представитель, бывший су-шеф компании Good Food Атаков был признан виновным в массовом отравлении более 170 человек в Ростове-на-Дону. «Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год и десять месяцев», – сказал представитель суда, передает РИА «Новости».
В результате суда также были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших. Общая сумма компенсации морального вреда, которая будет выплачена пострадавшим, составила 940 тыс. рублей.
Инцидент произошел в феврале 2023 года, когда жители Ростова-на-Дону, употреблявшие продукцию Good Food, заболели острым гастроэнтеритом. В результате проверки Роспотребнадзора были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований компании.
Согласно информации из суда, несоблюдение дезинфекционного режима стало причиной распространения острой кишечной инфекции. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело. Судебное разбирательство выявило, что Атаков нарушил требования СанПин, что и повлекло за собой отравление значительного числа людей, употреблявших продукцию компании.
Ранее в московском управлении Роспотребнадзора сообщили, что столичную пекарню «Мельница», где люди отравились ртутью, опечатали на время эпидемиологического расследования.
Во вторник двух человек госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после употребления слоек из «Мельницы». В продукции, по предварительным данным, могла находиться ртуть. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке отравления людей слойками в этой пекарне.