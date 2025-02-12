За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Главу управления Минобороны арестовали за мошенничество
Хамовнический суд Москвы арестовал главу управления ВСК Минобороны Абаева
Хамовнический суд Москвы арестовал главу военно-строительного управления Минобороны Астемира Абаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Хамовнический суд Москвы арестовал руководителя главного военно-строительного управления № 4 Военно-строительного комплекса Минобороны Астемира Абаева, сообщает РИА «Новости». Арест связан с подозрением в мошенничестве в особо крупном размере, согласно карточке уголовного дела.
Следователь направил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое суд удовлетворил. Абаеву вменяется мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ, что подразумевает особо крупный размер ущерба.
Подробности дела в суде пока не разглашаются. Представители суда отказались от комментариев, ссылаясь на тайну следствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд заключил под стражу бывших руководителей Военно-строительной компании Сергея Горского и Максима Головкова за получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Имущество Сергея Горского арестовали на сумму свыше 29 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Следователи предъявили обвинения бывшим сотрудникам Военно-строительной компании по делу о получении взятки в размере более 13 млн рублей и злоупотреблении полномочиями.