Путин прислал венок на церемонию прощания со Стриженовым

Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания с Олегом Стриженовым

Tекст: Вера Басилая

Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым началось в храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин прислал венок, чтобы почтить память актера. Венок составлен из красных роз и хвойных ветвей, украшен лентой в цветах российского триколора с надписью «От президента Российской Федерации».

Перед началом церемонии сын артиста Александр Стриженов сообщил, что его отец скончался после продолжительной болезни. Семья решила не сообщать об этом раньше, потому что «это личная история», уточнил Александр.

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет. Предварительной причиной его смерти назван ишемический инсульт.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью, отметив вдохновенную работу артиста и искреннюю любовь зрителей к его творчеству.