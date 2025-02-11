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«Росатом» и «Курчатовский институт» решили создать единый совет по стратегическому развитию
«Росатом» и НИЦ «Курчатовский институт» создадут объединенный Совет по стратегическому развитию двух организаций. Это решение было принято на совместном заседании заседание Росатома, Курчатовского института и РАН, посвященном 80-летию атомной промышленности.
Как сообщается на сайте Росатома, мероприятие было приурочено к 80-летию атомной промышленности. В его работе приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, президент Российской академии наук Геннадий Красников, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, а также директора и научные руководители ведущих отраслевых институтов, выдающиеся российские ученые и молодые специалисты.
На заседании обсуждалась необходимость укрепления кооперации в сфере атомной науки и планы по межотраслевому сотрудничеству в рамках национальных проектов технологического лидерства. Фурсенко зачитал приветствие президента России Владимира Путина, в котором он отметил значимость атомной отрасли для модернизации экономики и обеспечения безопасности страны. Чернышенко выделил вклад Росатома и Курчатовского института в развитие атомной энергетики и подчеркнул, что Россия реализует амбициозные проекты благодаря этим организациям. Геннадий Красников обратил внимание на историческое значение атомных разработок, которые обеспечивают энергетическую и медицинскую безопасность.
В ходе заседания было подписано соглашение о создании Совета по стратегическому развитию Росатома и Курчатовского института. Совет будет работать над обеспечением их функционирования как единого научно-технологического комплекса. Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявил, что новая структура станет основой для развития перспективной ядерной энергетики и современных технологий в медицине и других сферах.
«Основа нашего успеха – единство Российской академии наук как фундаментальной базы, «Курчатовского института» как мозгового центра и «Росатома» как мощнейшей индустриальной, научной и прикладной системы», – заявил Ковальчук. Он подчеркнул стратегическую важность задач, стоящих перед атомной отраслью: «Атомная и космическая сферы, которые крайне близки и развивались как единое целое, и вчера, и сегодня обеспечивают наш национальный суверенитет».
«Жизнь заставляет выходить на новый уровень совместной работы в интересах Родины по целому ряду новых направлений. Это и новейшие цифровые технологии, включая разработки аппаратных и программных средств на новых принципах, и вдумчивое использование возможностей искусственного интеллекта, в первую очередь, в постоянно развивающейся нашей основной деятельности – перспективной ядерной энергетики, непрерывно расширяющей свои возможности и сферы применения. Это и специализированные новые материалы, необходимые для той же энергетики, для Арктики и космоса. Наконец, это актуальные технологии современной медицины, включающей как новые радиофармацевтические и генные терапевтические препараты, так и высокотехнологичное медицинское оборудование», – отметил Лихачев.
Мероприятие завершилось награждением 17 специалистов Росатома, Курчатовского института и РАН за добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности.