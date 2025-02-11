ВВС США приостановили работы над элементами МБР Sentinel

ВВС США остановили разработку командно-пусковых элементов МБР Sentinel из-за затрат

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-воздушные силы США приостановили работы по проектированию командно-пусковых элементов и инфраструктуры для новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, сообщает ТАСС. Это связано с реструктуризацией расходов по программе. Представитель ВВС США заявил, что корпорации Northrop Grumman поручено остановить проектирование, тестирование и строительство связанных объектов, таких как стартовые установки на авиабазах Ванденберг и Хилл.

Вместе с тем, командование ВВС проводит оценку, какие еще направления в разработке следует приостановить или пересмотреть. Ранее сообщалось, что изначальная стоимость проекта выросла на 81% и достигла 141 млрд долларов. Это стало причиной для реструктуризации программы, о которой было объявлено в июле 2024 года.

Гендиректор Northrop Grumman Кэти Уорден в конце января заявила, что реструктуризация займет от 18 до 24 месяцев. Она добавила, что корпорация активно сотрудничает с Пентагоном для оптимизации решений, связанных с программой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инфраструктура ядерного оружия США устаревает и требует модернизации. Пентагон сообщил о продлении программы межконтинентальной ракеты Sentinel. Тем не менее, Пентагон может отказаться от программы американской МБР Sentinel из-за значительных задержек в ее реализации.