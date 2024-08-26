Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
WSJ: Инфраструктура ядерного оружия США устаревает и требует модернизации
Американская инфраструктура ядерного оружия приходит в негодность со временем, как и сами ракеты, сообщили источники Wall Street Journal.
Американское военное ведомство полагает, что на модернизацию сотен пусковых шахт для ядерных ракет нужно потратить 141 млрд долларов, сообщили собеседники Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Смена межконтинентальных баллистических ракет планируется в рамках программы производства МБР Sentinel.
Кроме того, усилия по продлению срока эксплуатации существующего ядерного оружия и структур подошли к пределу, срок эксплуатации ракет, находящихся в 450 пусковых шахтах, истек десятилетия назад.
Необходимы новые оптоволоконные кабеля, подземные командные центры также нужно перестраивать, отмечается в публикации.
В ВВС США заявили, что техническое обслуживание, ранее занимавшее два или три часа, сейчас занимает вдвое больше времени, нужные запасные части стало сложнее закупать.
Часть шахт, по мнению чиновников, не подлежит восстановлению, их нужно перестраивать.