Магазины «Светофор» в ЦФО закрыли из-за просроченного мяса

Tекст: Александра Юдина

Магазины сети «Светофор» в Центральном федеральном округе были закрыты после проверки Россельхознадзора, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Причиной стало выявление в продаже просроченного мяса без необходимых ветеринарных сопроводительных документов и маркировки. Проверка установила, что мясо продавалось без указания производителя и срока годности.

Исследования также показали наличие в продуктах, таких как пельмени и колбаса, ДНК птицы, которая не была обозначена на этикетках. Это вызвало дополнительные вопросы к качеству и безопасности продукции, реализуемой в сети.

Россельхознадзор изъял подозрительную продукцию из магазинов, чтобы предотвратить ее дальнейшую продажу.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что его повергли в шок магазины сети «Светофор» из-за «залежей сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытых плесенью ананасов».