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Магазины «Светофор» в ЦФО закрыли из-за просроченного мяса
В Центральном федеральном округе закрыли магазины «Светофор» из-за продажи просроченного мяса без соответствующих документов, а также из-за наличия ДНК птицы в продуктах, где она не указана.
Магазины сети «Светофор» в Центральном федеральном округе были закрыты после проверки Россельхознадзора, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Причиной стало выявление в продаже просроченного мяса без необходимых ветеринарных сопроводительных документов и маркировки. Проверка установила, что мясо продавалось без указания производителя и срока годности.
Исследования также показали наличие в продуктах, таких как пельмени и колбаса, ДНК птицы, которая не была обозначена на этикетках. Это вызвало дополнительные вопросы к качеству и безопасности продукции, реализуемой в сети.
Россельхознадзор изъял подозрительную продукцию из магазинов, чтобы предотвратить ее дальнейшую продажу.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что его повергли в шок магазины сети «Светофор» из-за «залежей сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытых плесенью ананасов».