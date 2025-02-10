Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
В Кировской области ввели бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных
Губернатор Кировской области Соколов поручил ввести бесплатный проезд для беременных
Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных женщин.
Соколов выступил с инициативой ввести бесплатный проезд для беременных женщин в общественном транспорте региона, передает РИА «Новости». Это предложение было озвучено на совещании в правительстве области.
Губернатор отметил, что бесплатный проезд будет доступен для женщин, которые встали на учет по беременности. «Для поддержки беременных женщин поручаю установить бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, вставших на учет по беременности», – заявил Соколов.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить первый триместр беременности в декретный отпуск, назвав этот период самым сложным для женщин.