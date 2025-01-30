Глава РПЦ предложил включить в декретный отпуск первый триместр беременности

Патриарх Кирилл призвал распространить декретный отпуск на первый триместр беременности

Tекст: Вера Басилая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании ХIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений предложил распространить декретный отпуск на первый триместр беременности, передает ТАСС.

По его словам, этот период является самым сложным для женщин, и важно поддержать их в это время.

Глава РПЦ напомнил о положении Священного синода о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия.

Он подчеркнул, что введение декретного отпуска с первого триместра будет важным шагом, подтверждающим ценность каждой человеческой жизни с самого начала ее развития.

Патриарх также отметил, что это предложение актуально в условиях критического коэффициента рождаемости в стране.

Ранее в 2023 году в Русской православной церкви предложили ввести уголовное наказание за склонение женщин к аборту.

Между тем беременные женщины в церковной больнице святителя Алексия в Москве начали получать письма поддержки от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в которых он благословляет их на рождение ребенка и желает здоровья.