Песков заявил о блестящем будущем дипломатической службы России

Tекст: Ольга Иванова

В ходе брифинга Песков отметил важность и значимость российской дипломатической службы. Он подчеркнул, что в ее истории уже есть множество славных страниц, и выразил уверенность, что в будущем будет еще больше блестящих глав, передает ТАСС.

Поздравляя дипломатов с их профессиональным праздником, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин уже выразил свое поздравление всем сотрудникам дипслужбы. «Президент уже поздравил всех российских дипломатов, мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям нашей дипломатической службы, имеющей много славных страниц в своей истории и много блестящих страниц в своем будущем», – сказал представитель Кремля.

День дипломатического работника в России отмечается ежегодно 10 февраля. Этот праздник был установлен указом президента Владимира Путина от 31 октября 2002 года, и с тех пор стал важной датой для всех, кто связан с этой сферой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам Министерства иностранных дел отметил важность продолжения активной борьбы с фальсификацией истории, проявлениями неонацизма и русофобии, отстаивании национальных интересов России.