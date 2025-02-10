Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Песков заявил о блестящем будущем российской дипслужбы
Песков заявил о блестящем будущем дипломатической службы России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге заявил, что дипломатическую службу России в будущем ждут блестящие достижения, поздравив дипломатов с профессиональным праздником.
В ходе брифинга Песков отметил важность и значимость российской дипломатической службы. Он подчеркнул, что в ее истории уже есть множество славных страниц, и выразил уверенность, что в будущем будет еще больше блестящих глав, передает ТАСС.
Поздравляя дипломатов с их профессиональным праздником, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин уже выразил свое поздравление всем сотрудникам дипслужбы. «Президент уже поздравил всех российских дипломатов, мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям нашей дипломатической службы, имеющей много славных страниц в своей истории и много блестящих страниц в своем будущем», – сказал представитель Кремля.
День дипломатического работника в России отмечается ежегодно 10 февраля. Этот праздник был установлен указом президента Владимира Путина от 31 октября 2002 года, и с тех пор стал важной датой для всех, кто связан с этой сферой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам Министерства иностранных дел отметил важность продолжения активной борьбы с фальсификацией истории, проявлениями неонацизма и русофобии, отстаивании национальных интересов России.