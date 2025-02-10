Путин отметил роль МИД в противодействии переписыванию истории

Путин: Российские дипломаты активно противодействуют переписыванию истории

Tекст: Вера Басилая

Путин в опубликованном на сайте Кремля поздравлении сотрудникам Министерства иностранных дел России отметил важность продолжения активной борьбы с фальсификацией истории, проявлениями неонацизма и русофобии. Путин подчеркнул, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты будут особенно сосредоточены на этих задачах.

«Российское внешнеполитическое ведомство может по праву гордиться своей богатой и славной историей. Его сотрудники всегда с честью служили Родине, проявляя гражданское мужество, высокий профессионализм и верность долгу», – следует из телеграммы Путина.

Президент отметил, что в текущей непростой международной обстановке МИД продолжает эффективно взаимодействовать с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, «твердо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России».

Путин также акцентировал внимание на защите прав российских соотечественников за рубежом, указав, что эта задача требует особого внимания. Он выразил уверенность в том, что коллектив министерства продолжит трудиться с максимальной отдачей, способствуя укреплению внешнеполитических позиций России.

Путин пожелал сотрудникам Министерства иностранных дел и ветеранам дипломатической службы успехов и здоровья, подчеркнув их важную роль в построении справедливого многополярного миропорядка.