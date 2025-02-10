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Пашинян призвал Азербайджан отказаться от эскалации
Пашинян призвал Азербайджан установить институциональный мир на Кавказе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Азербайджан отказаться от эскалации и перейти к установлению институционального мира на Южном Кавказе, говорится в его статье для государственного информагентства Арменпресс.
Пашинян обратился к Азербайджану с призывом отказаться от политики эскалации и сосредоточиться на установлении мира на Южном Кавказе, сообщает ТАСС.
В своей статье Пашинян подчеркнул, что в регионе отсутствуют предпосылки для эскалации, и наоборот, имеются все условия для установления мира. По его словам, Армения не просто готова к мирным инициативам, но и намерена следовать этому курсу.
«Необходимо отказаться от постановочных действий и политики постановочной эскалации», – заявил он.
Эти заявления премьер-министра Армении прозвучали на фоне продолжающихся напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном. Пашинян отметил, что Армения готова к конструктивному диалогу и призвал Азербайджан следовать схожему подходу для достижения долгосрочной стабильности в регионе.
Ранее Пашинян заявил о согласии Армении распустить Минскую группу при одобрении Баку. До этого спикер парламента Ален Симонян заявил, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе, поскольку членство обеспечивает важные экономические выгоды. Как отметил глава Минобороны Армении Сурен Папикян, российская сторона остается стратегическим союзником для армянской, обе страны продолжают сотрудничество.