Пашинян призвал Азербайджан установить институциональный мир на Кавказе

Tекст: Ольга Иванова

Пашинян обратился к Азербайджану с призывом отказаться от политики эскалации и сосредоточиться на установлении мира на Южном Кавказе, сообщает ТАСС.

В своей статье Пашинян подчеркнул, что в регионе отсутствуют предпосылки для эскалации, и наоборот, имеются все условия для установления мира. По его словам, Армения не просто готова к мирным инициативам, но и намерена следовать этому курсу.

«Необходимо отказаться от постановочных действий и политики постановочной эскалации», – заявил он.

Эти заявления премьер-министра Армении прозвучали на фоне продолжающихся напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном. Пашинян отметил, что Армения готова к конструктивному диалогу и призвал Азербайджан следовать схожему подходу для достижения долгосрочной стабильности в регионе.

Ранее Пашинян заявил о согласии Армении распустить Минскую группу при одобрении Баку. До этого спикер парламента Ален Симонян заявил, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе, поскольку членство обеспечивает важные экономические выгоды. Как отметил глава Минобороны Армении Сурен Папикян, российская сторона остается стратегическим союзником для армянской, обе страны продолжают сотрудничество.