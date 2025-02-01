Tекст: Елизавета Шишкова

В статье для «Комсомольской правды» Коц отметил, что сотрудники, чья работа обычно связана с эмоциональным отстранением, на этот раз не могут сдержать слез.

«Судмедэксперта, который едва сдерживает слезы, я вижу, пожалуй, впервые за четверть века в журналистике», – написал он.

Таким образом он прокомментировал видео с исполняющей обязанности начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы в Курске Татьяной Балеевских. «Признаюсь, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы, прежде всего, психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений. Мы понимаем, какую боль и страдания испытывали эти люди», – говорила она.

Журналист отметил, что подобная реакция говорит о необычайной жестокости произошедшего и о том, насколько глубокий след оставили эти события в сознании даже самых опытных специалистов, привыкших к эмоциональной устойчивости.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ жестоко избивали и пытали жителей села Русское Поречное в Курской области.

Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо привлекать международное внимание к преступлениям киевского режима против мирных граждан.

ООН выступил против убийства мирного населения.