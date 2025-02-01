Раненые дети и подростки из Газы прибыли на КПП «Рафах»

Машины скорой помощи доставили детей из Газы на КПП «Рафах» на границе с Египтом

Tекст: Вера Басилая

Телеканал сообщил, что на КПП «Рафах» на границе Египта прибыли первые машины скорой помощи из сектора Газа, в них находятся раненые дети и подростки. Сообщается, что транспортировка осуществляется в рамках гуманитарной помощи, и египетские медики уже ожидают пострадавших на месте, передает ТАСС.

Сотрудники здравоохранения Египта примут детей и подростков и доставят их в ближайшие медицинские учреждения в городах Шейх-Зувейд и Эль-Ариш. Это позволит обеспечить необходимую медицинскую помощь раненым в кратчайшие сроки.

Ожидается, что в течение дня в Египет прибудут не менее 50 раненых и больных палестинцев. В основном это несовершеннолетние, которых сопровождают члены их семей.

В МИД Катара заявили, что второй этап переговоров в секторе Газа начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня 3 февраля.

В Катаре также сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.

Израильское армейское радио сообщило, что Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.

Ранее семеро заложников, включая двух израильтян и пятерых иностранных граждан, были освобождены из плена в секторе Газа и переданы Красному Кресту для последующей передачи израильским военным.