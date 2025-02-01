  • Новость часаКишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа по соглашению о займе
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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляют новое в восприятие происходящего.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    1 февраля 2025, 15:00 • Новости дня

    Раненые дети и подростки из Газы прибыли на КПП «Рафах»

    Машины скорой помощи доставили детей из Газы на КПП «Рафах» на границе с Египтом

    Tекст: Вера Басилая

    На КПП «Рафах» прибыли машины скорой помощи из Газы с ранеными детьми и подростками, которых доставят в египетские больницы для лечения, сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Телеканал сообщил, что на КПП «Рафах» на границе Египта прибыли первые машины скорой помощи из сектора Газа, в них находятся раненые дети и подростки. Сообщается, что транспортировка осуществляется в рамках гуманитарной помощи, и египетские медики уже ожидают пострадавших на месте, передает ТАСС.

    Сотрудники здравоохранения Египта примут детей и подростков и доставят их в ближайшие медицинские учреждения в городах Шейх-Зувейд и Эль-Ариш. Это позволит обеспечить необходимую медицинскую помощь раненым в кратчайшие сроки.

    Ожидается, что в течение дня в Египет прибудут не менее 50 раненых и больных палестинцев. В основном это несовершеннолетние, которых сопровождают члены их семей.

    В МИД Катара заявили, что второй этап переговоров в секторе Газа начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня 3 февраля.

    В Катаре также сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.

    Израильское армейское радио сообщило, что Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.

    Ранее семеро заложников, включая двух израильтян и пятерых иностранных граждан, были освобождены из плена в секторе Газа и переданы Красному Кресту для последующей передачи израильским военным.

    31 января 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии

    Трамп заявил о принятии решения по выводу американских войск из Сирии

    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно.

    Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в Белом доме заявил о необходимости принятия решения относительно вывода американских войск из Сирии. По словам Трампа, США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку Сирия сама должна решать свои проблемы.

    «Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались», – заявил Трамп. Его комментарии последовали после сообщений израильских СМИ о возможном выводе американских войск, который, по их утверждению, вызвал обеспокоенность в Израиле.

    Ранее американские чиновники сообщали израильским представителям, что президент Трамп заинтересован в выводе войск, которые остаются на территории Сирии. В декабре 2024 года Пентагон заявил, что в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства*».

    Кроме того, Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус, что может стать реверансом в сторону Запада, хотя у Москвы сохраняются шансы на сохранение военных баз в арабской республике.

    Турция намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги для ликвидации курдских боевиков на севере Сирии, если сирийское ответвление РПК не сложит оружие, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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    1 февраля 2025, 10:56 • Новости дня
    МИД осудил запрет БАПОР в Израиле

    МИД России выразил разочарование запретом деятельности БАПОР в Израиле

    МИД осудил запрет БАПОР в Израиле
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД выразил глубокое разочарование в связи с решением Израиля запретить деятельность БАПОР, что может привести к гуманитарным последствиям для палестинцев.

    В результате военной операции Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан было убито 273 сотрудника БАПОР, что стало крупнейшей потерей для ООН за всю ее историю, отмечается на сайте МИД.

    В российском МИД убеждены, что миссия БАПОР должна продолжаться до достижения окончательного мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Это урегулирование должно предусматривать создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. По мнению Москвы, такое решение обеспечит мирное сосуществование Палестины и Израиля.

    МИД подчеркнул значимость долгосрочной работы БАПОР, которая на протяжении десятилетий служила опорой для мирных палестинцев на оккупированных территориях и в соседних странах, а также обеспечивала право беженцев на возвращение.

    Ранее Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с агентством БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС, и потребовал от организации закрыть офисы агентства в Иерусалиме до 30 января.

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    31 января 2025, 18:56 • Видео
    США признали главную ложь об Украине

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    30 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Израильские власти остановили освобождение палестинских заключенных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские власти дали указание приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС.

    Власти Израиля поручили Управлению тюрем страны остановить освобождение палестинских заключенных, передает РИА «Новости».

    По данным радиостанции Kan, «заморозка» выхода на свободу палестинских заключенных связана с возникшим хаосом при передаче заложников представителям Красного Креста на юге сектора Газа.

    В воскресенье палестинские заключенные, освобожденные из израильских тюрем, были доставлены в Каир, где их встретили члены руководства ХАМАС и родственники.

    В четверг израильская армия сообщила об освобождении движением ХАМАС семерых заложников.

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    29 января 2025, 15:53 • Новости дня
    Asharq: ХАМАС может отказаться освобождать заложников из-за действий Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС предупредило посредников о возможном отказе от освобождения заложников, если Израиль продолжит мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил телеканал Asharq.

    По информации  Asharq, ХАМАС может отказаться от освобождения заключенных, если поставки гуманитарной помощи в сектор Газа будут заблокированы, передает ТАСС. Источник телеканала заявил, что движение уведомило посредников о своих намерениях.

    «ХАМАС уведомил посредников, что если Израиль продолжит препятствовать ввозу товаров в сектор Газа, то это позволит движению не соблюдать обязательства по передаче заложников в четверг», – приводит телеканал слова собеседника.

    Ранее палестинское движение ХАМАС обвинило израильские власти в нарушении условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сославшись на запрет палестинцам возвращаться на север анклава.

    Накануне МИД Катара анонсировал второй этап переговоров в секторе Газа.

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    29 января 2025, 22:22 • Новости дня
    NYP: Трамп намерен выдворить иностранных участников антиизраильских акций в США
    NYP: Трамп намерен выдворить иностранных участников антиизраильских акций в США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Трамп планирует подписать указ по депортации активистов, принимавших участие в антиизраильских протестах. Это коснется и иностранных студентов, имеющих образовательные визы.

    По данным NYP, указ, направленный на борьбу с антисемитизмом, должен быть подписан в ближайшее время. Согласно документу, федеральные органы должны определить меры для противодействия антисемитизму, включая депортацию активистов, нарушивших законы. Органы обязаны представить свои рекомендации в течение 60 дней.

    Указ предусматривает, что Министерство юстиции займется расследованием антиизраильских акций, фактов антисемитскиз угроз и граффити в поддержку ХАМАС, в том числе в студенческих городках. Документ требует депортации иностранных граждан, включая иностранных студентов, участвовавших в антисемитских протестах.

    В 2023 году ректор Пенсильванского университета ушла с должности из-за антисемитизма.

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    30 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ХАМАС признал гибель командующего бригадами «Аль-Кассам»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель командующего бригадами военного крыла движения «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Исы.

    Об этом заявил представитель бригад Абу Убейда в своем видеообращении, передает РИА «Новости». «Мы оплакиваем командующего бригадами «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Ису», – сказал он.

    В декабре Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Аммара Далула, командира ХАМАС, возглавлявшего подразделение по производству оружия, а в начале января Израиль заявил о поражении 40 объектов ХАМАС в Газе.

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    30 января 2025, 02:31 • Новости дня
    США приостановили выделение 50 млн долларов на презервативы для ХАМАС

    Трамп заявил о приостановке 50 млн долларов на презервативы для ХАМАС из-за бомб

    Tекст: Денис Тельманов

    США прекратили выделение 50 млн долларов на закупку презервативов для ХАМАС, которые, как утверждается, использовались для изготовления бомб.

    США приостановили выделение 50 млн долларов, предназначенных для закупки презервативов для движения ХАМАС, передает РИА «Новости». По словам президента США Дональда Трампа, эти средства использовались для изготовления бомб. Трамп отметил, что это открытие привело к немедленной блокировке отправки денег в Газу.

    «В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», – заявил Трамп во время выступления из Белого дома.

    Кроме того, США приостановили выделение 45 млн долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме (Бирме). Президент Трамп назвал эту сумму чрезмерной и выразил сомнения в целевом использовании таких стипендий.

    Ранее Белый дом сообщил о подписании Трампом указа о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике США. Это решение привело к приостановке деятельности гуманитарных организаций в ряде уязвимых стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления США о заморозке финансирования программ федеральной помощи не отменило все ограничения, а устранило путаницу, возникшую после исков, сообщили в Белом доме.

    Администрация президента США Дональда Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания, пишет The New York Times.

    Почти 90% украинских СМИ зависели от западных грантов, что станет критически заметно после трехмесячной заморозки американской помощи, и вызывает опасения из-за возможной монополизации медиапространства на Украине, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

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    1 февраля 2025, 06:19 • Новости дня
    Сопротивление обвинило власти Ирана в разработке ядерных боеголовок

    Национальный совет обвинил власти Иран в разработке ядерных боеголовок на космических объектах

    Tекст: Максим Попов

    Иранские космические объекты в Шахруде и Семнане могли использоваться для создания ядерных боеголовок, говорится в докладе Национального совета сопротивления Ирана, базирующегося в Париже.

    Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI) заявил, что секретное агентство Министерства обороны Ирана, ответственное за ядерные разработки, возможно, действует на космических объектах страны, передает ТАСС. В докладе совета говорится, что данные, собранные за несколько месяцев, показывают активизацию работы над ядерными боеголовками на объектах в Шахруде и Семнане. Эти объекты ранее связывались исключительно с космическими разработками.

    Кроме того, в докладе упоминается ракета-носитель Qaem-100, которую Тегеран использовал для запуска исследовательского спутника Chamran-1 в сентябре 2024 года. По мнению NCRI, ракета способна нести ядерную боеголовку. Второй объект, космодром в Семнане, якобы применяется для создания ракет Simorgh с жидкостными двигателями, которые могут выводить тяжелые спутники на орбиту. Однако, как считают в организации, они могут быть адаптированы для доставки ядерных зарядов.

    Напомним, ранее глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, предостерег США и Израиль от нападений на ядерные объекты Ирана.

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    1 февраля 2025, 03:23 • Новости дня
    Арагчи назвал ошибкой возможные удары по ядерным объектам Ирана

    Арагчи назвал ошибкой возможные удары по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Максим Попов

    Нападение на ядерные объекты Ирана станет крупнейшей ошибкой в истории, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, подчеркнув, что объекты защищены мощными системами ПВО и почти неуязвимы для противника.

    Как сообщает ТАСС, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что возможный удар по ядерным объектам страны со стороны Израиля при поддержке США станет крупнейшей ошибкой в истории. Он подчеркнул, что такие объекты разбросаны по территории Ирана и защищены мощными системами противовоздушной обороны, что делает их практически неприступными. «Я могу сказать, что нападение на эти объекты почти невозможно», – сказал Арагчи.

    Отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа, Арагчи отметил, что Иран пока не видит оснований для их начала. Он добавил, что разблокировка замороженных иранских активов могла бы стать первым шагом к восстановлению доверия между двумя странами. «Чтобы это произошло, нужна причина. Сейчас я не вижу оснований для этого», – добавил министр.

    Арагчи напомнил, что в прошлом Иран уже имел прямые переговоры с США и достиг ядерного соглашения. «Администрация США решила выйти из соглашения, и доверие уменьшалось. Я не говорю, что невозможно восстановить доверие, но это сложно», – заявил он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Тегеран закупил российские истребители Су-35 для укрепления своих вооруженных сил. Кремль отказался комментировать сообщения о возможных поставках Россией истребителей Су-35 в Иран.

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    31 января 2025, 06:59 • Новости дня
    Спасатели извлекли 354 тела из-под завалов в Газе

    В Газе извлечены 354 тела из-под завалов после прекращения огня

    Tекст: Денис Тельманов

    В секторе Газа спасатели обнаружили 354 тела под обломками зданий после введения перемирия, при этом более 14 тыс. человек остаются пропавшими без вести.

    Как передает ТАСС, поисково-спасательные отряды извлекли в секторе Газа 354 тела из-под разрушенных зданий после введения режима прекращения огня. По данным палестинского Минздрава, в анклаве более 14 тыс. человек считаются пропавшими без вести.

    Управление по координации гуманитарных вопросов ООН отметило, что на вывоз 50 млн тонн обломков и мусора из сектора Газа может потребоваться до двадцати лет.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения вооруженных сторонников ХАМАС 7 октября 2023 года на израильскую территорию. Это сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве для уничтожения структур ХАМАС и освобождения заложников. Минздрав сектора сообщал, что за это время погибли более 47 тыс. человек.

    Глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани 15 января объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС о режиме прекращения огня и освобождении заложников после посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона. Соглашение вступило в силу 19 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель командующего бригадами военного крыла движения «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Исы. Семеро заложников, включая двоих израильтян и пятерых иностранных граждан, были освобождены из плена в секторе Газа и переданы Красному Кресту для последующей передачи израильским военным. Более 500 тыс. палестинцев за последние дни возвратились в северные районы сектора Газа благодаря открытию ключевых дорог, что позволило восстановить связь между югом и севером палестинского анклава.

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    30 января 2025, 20:40 • Новости дня
    Израиль освободил 110 палестинских заключенных

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках соглашения Израиль освободил 110 палестинских заключенных, из которых 30 несовершеннолетние, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС.

    Отмечается, что это стало результатом соглашения, достигнутого между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В освобожденную группу заключенных входят также 32 человека, приговоренные к пожизненному лишению свободы, и 48 человек с различными сроками наказаний, передает РИА «Новости».

    В заявлении офиса по делам пленных ХАМАС отмечается: «Сопротивление смогло добиться освобождения третьей партии заключенных по обмену». Представители ХАМАС подчеркнули, что освобождение является частью более широкого соглашения.

    Ранее сообщалось, что палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем вечером в четверг. В четверг в СМИ появилась информация, что израильские власти дали указание приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС.

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    29 января 2025, 19:32 • Новости дня
    В ХАМАС анонсировали освобождение троих заложников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бригады «Аль-Кассам» из ХАМАС в среду объявили о планах по освобождению троих заложников в рамках обмена пленными, оно пройдет 30 января, в четверг.

    Планируется освободить Арбеля Йехуда, Агама Бергера и Гади Мозеса, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление движения.

    Ранее ХАМАС предупредило посредников о возможном отказе от освобождения заложников, если Израиль продолжит мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

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    30 января 2025, 16:59 • Новости дня
    Названы новые сроки освобождения палестинских заключенных из тюрем Израиля

    Стало известно о новых сроках освобождения палестинских заключенных из тюрем Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем вечером в четверг, сообщил информационный офис по делам заключенных.

    По информации из официального Telegram-канала офиса, палестинские заключенные, которые должны были быть освобождены из израильских тюрем в четверг, выйдут на свободу 30 января в 18.00, передает ТАСС.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Израильские власти дали указание приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС.

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    30 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Трамп пригрозил выдворением участникам пропалестинских протестов

    Трамп распорядился высылать иностранных студентов за участие в пропалестинских акциях

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены депортировать иностранных студентов и лиц без американского гражданства, участвовавших в пропалестинских протестах, следует из исполнительного приказа президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ, предусматривающий выдворение иностранных студентов и других лиц без американского гражданства, участвовавших в протестах в поддержку Палестины, передает ТАСС.

    В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится о намерении США активно бороться с антисемитизмом, применяя все доступные и уместные правовые инструменты для преследования, выдворения или привлечения к ответственности лиц, виновных в незаконном притеснении или насилии на почве антисемитизма.

    Агентство Reuters поясняет, что новый приказ позволяет «быстро аннулировать» студенческие визы тех, кто поддерживает ХАМАС. Таким образом, участники пропалестинских акций, не имеющие американского гражданства, могут оказаться под угрозой выдворения из страны.

    Ранее более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

    Позже Дональд Трамп предложил расселить палестинцев из сектора Газа в арабских странах, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Также правительство США отменило временный статус защиты для венесуэльских мигрантов, ранее защищавший их от депортации, что коснется около 600 тыс. человек, проживающих в стране.

    Кроме того, Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тыс. нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.

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    30 января 2025, 05:17 • Новости дня
    Север сектора Газа вновь заселили более 500 тыс. палестинцев

    Более 500 тыс. палестинцев вернулись на север сектора Газа после открытия дорог

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 500 тыс. палестинцев за последние дни возвратились в северные районы сектора Газа благодаря открытию ключевых дорог, что позволило восстановить связь между югом и севером палестинского анклава.

    Как сообщает ТАСС, более 500 тыс. палестинцев вернулись в северные районы сектора Газа. Это стало возможным благодаря открытию прибрежной дороги и дороги «Салах-эд-Дин» 27 января. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов отмечает, что открытие дорог позволило восстановить перемещение между южными и северными районами сектора.

    Жители преодолевают пешком путь в 30 километров с юга на север анклава. Армия Израиля разрешила возвращение после подтверждения информации о жизни израильской гражданки Арбель Йехуд, удерживаемой движением ХАМАС. Ожидается, что она и еще одна заложница, Агам Бергер, а также «еще один похищенный», чье имя не раскрывается, вернутся в Израиль 30 января.

    Данное разрешение стало возможным благодаря соглашению между Израилем и ХАМАС, достигнутому при посредничестве Катара, Египта и США. Глава катарского правительства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и освобождении заложников. Соглашение вступило в силу 19 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре прошла встреча членов политбюро ХАМАС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где обсуждались вопросы прекращения огня в Газе и обмена заложников на палестинских заключенных, бригады «Аль-Кассам» из ХАМАС объявили о планах по освобождению троих заложников в рамках обмена пленными, который пройдет 30 января, в четверг, и палестинское движение ХАМАС предупредило посредников о возможном отказе от освобождения заложников, если Израиль продолжит мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Мир узнает о преступлениях ВСУ в Русском Поречном

    В Кремле хотят привлечь внимание мировой общественности к зверствам Киева в селе Русское Поречное. Преступления совершали боевики 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Среди жертв есть женщины и старики. Эксперты говорят, что донести Западу правду о действиях украинских военных будет непросто, но рано или поздно об истинном лице ВСУ узнают даже западные обыватели. Подробности

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    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки

    Январь 2025 года стал последним месяцем пребывания французских военных в африканской республике Чад. Страну окончательно покинули военнослужащие Франции. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало такого исхода. Что произошло и почему французская пресса связывает эти события с «пением русских сирен»? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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