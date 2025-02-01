Отряд «Ахмат» оттеснил ВСУ на 4 км от хутора Бердин в Курской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, бойцы отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» успешно оттеснили украинских военных на четыре километра от хутора Бердин в Курской области.

Боец с позывным Рэй сообщил, что сейчас ВСУ находятся в обороне, а бойцы спецназа ежедневно ведут активные наступательные действия, захватывая территории и опорные пункты противника.

Рэй также отметил, что украинские войска преимущественно занимаются обороной, но спецназ «Ахмат» с каждым днем достигает успехов в возвращении контроля над территориями. В ходе боев обнаружено большое количество украинских военных с тюремными татуировками, что указывает на тактические особенности и состав противника.

По словам Рэя, каждый день бойцы отряда сталкиваются с сопротивлением, но продолжают уверенно двигаться вперед, укрепляя свои позиции и ослабляя оборону противника.

Ранее танки спецназа «Ахмат» в ходе обороны хутора Бердин в Курской области уничтожили три бронемашины вооруженных сил Украины, успешно отразив атаку противника.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 17 января в Курской области подразделения 106-й дивизии ВДВ и «Ахмат» 42-й дивизии остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин, отбросив украинские войска на исходные позиции.