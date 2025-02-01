Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.0 комментариев
Спецназ «Ахмат» отбросил ВСУ от Бердина на 4 км
Отряд «Ахмат» оттеснил ВСУ на 4 км от хутора Бердин в Курской области
Отряд спецназа «Ахмат» сумел оттеснить украинские войска на четыре километра от хутора Бердин в Курской области, продолжая наступательные действия и захватывая опорные пункты противника.
Как передает ТАСС, бойцы отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» успешно оттеснили украинских военных на четыре километра от хутора Бердин в Курской области.
Боец с позывным Рэй сообщил, что сейчас ВСУ находятся в обороне, а бойцы спецназа ежедневно ведут активные наступательные действия, захватывая территории и опорные пункты противника.
Рэй также отметил, что украинские войска преимущественно занимаются обороной, но спецназ «Ахмат» с каждым днем достигает успехов в возвращении контроля над территориями. В ходе боев обнаружено большое количество украинских военных с тюремными татуировками, что указывает на тактические особенности и состав противника.
По словам Рэя, каждый день бойцы отряда сталкиваются с сопротивлением, но продолжают уверенно двигаться вперед, укрепляя свои позиции и ослабляя оборону противника.
Ранее танки спецназа «Ахмат» в ходе обороны хутора Бердин в Курской области уничтожили три бронемашины вооруженных сил Украины, успешно отразив атаку противника.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 17 января в Курской области подразделения 106-й дивизии ВДВ и «Ахмат» 42-й дивизии остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин, отбросив украинские войска на исходные позиции.