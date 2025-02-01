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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил с интронизацией в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом в Кремле и поздравил его с шестнадцатой годовщиной интронизации, выразив благодарность за вклад в развитие России.
Глава государства встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в патриарших палатах Кремля, указано на сайте Кремля.
Глава государства поздравил патриарха с шестнадцатой годовщиной его интронизации и выразил благодарность за все, что он делает для России.
Во время встречи Путин преподнес патриарху букет белых роз, подчеркивая символичность события и значимость вклада Кирилла в развитие Русской православной церкви и укрепление моральных устоев в обществе.
Глава государства регулярно поздравляет предстоятеля Русской православной церкви в особо значимые даты его служения. Это включает в себя как годовщины интронизации, так и день тезоименитства, который отмечается 24 мая.
Годом ранее Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Общение было приурочено к 15-летней годовщине интронизации предстоятеля Русской православной церкви.