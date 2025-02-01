Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил с интронизацией в Кремле

Tекст: Александра Юдина

Глава государства встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в патриарших палатах Кремля, указано на сайте Кремля.

Глава государства поздравил патриарха с шестнадцатой годовщиной его интронизации и выразил благодарность за все, что он делает для России.

Во время встречи Путин преподнес патриарху букет белых роз, подчеркивая символичность события и значимость вклада Кирилла в развитие Русской православной церкви и укрепление моральных устоев в обществе.

Глава государства регулярно поздравляет предстоятеля Русской православной церкви в особо значимые даты его служения. Это включает в себя как годовщины интронизации, так и день тезоименитства, который отмечается 24 мая.

Годом ранее Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Общение было приурочено к 15-летней годовщине интронизации предстоятеля Русской православной церкви.