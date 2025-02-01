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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

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    1 февраля 2025, 09:45 • Новости дня

    Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

    Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил с интронизацией в Кремле

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом в Кремле и поздравил его с шестнадцатой годовщиной интронизации, выразив благодарность за вклад в развитие России.

    Глава государства встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в патриарших палатах Кремля, указано на сайте Кремля.

    Глава государства поздравил патриарха с шестнадцатой годовщиной его интронизации и выразил благодарность за все, что он делает для России.

    Во время встречи Путин преподнес патриарху букет белых роз, подчеркивая символичность события и значимость вклада Кирилла в развитие Русской православной церкви и укрепление моральных устоев в обществе.

    Глава государства регулярно поздравляет предстоятеля Русской православной церкви в особо значимые даты его служения. Это включает в себя как годовщины интронизации, так и день тезоименитства, который отмечается 24 мая.

    Годом ранее Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Общение было приурочено к 15-летней годовщине интронизации предстоятеля Русской православной церкви.

    29 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла решение обратиться в Конгресс США и ООН с требованием расследовать слова журналиста Такера Карлсона о возможной подготовке администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина.

    В пресс-службе Госдумы пояснили, что обращение должно подчеркнуть необходимость тщательной проверки информации, озвученной Карлсоном, передает ТАСС.

    «ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», – заявили в пресс-службе.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление.

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    30 января 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин оценил потенциал межрегиональных перевозок речным транспортом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку проекту «Речные магистрали», который предполагает развитие межрегиональных пассажирских перевозок речным транспортом.

    Путин поддержал проект «Речные магистрали» в ходе встречи с главой Минтранса Романом Старовойтом, передает ТАСС. Президент отметил «хороший потенциал» проекта, заслушав доклад министра.

    Старовойт подчеркнул, что речной транспорт в России оставался вне внимания с конца девяностых, несмотря на его востребованность в межрегиональных перевозках. Проект «Речные магистрали» будет реализовываться в пять этапов до 2030 года с участием российских регионов при поддержке федерального центра.

    Министр сообщил, что в текущем году на субсидируемые маршруты пилотных субъектов направлено порядка 150 млн рублей. Планируется подписание соглашений с регионами и проведение дноуглубительных работ, для чего уже приобретено 18 земснарядов.

    Старовойт также доложил о строительстве Багаевского гидроузла на реке Дон и Городецких шлюзов на Волге. Министр подчеркнул, что проект должен охватывать как пассажирские, так и грузовые перевозки, поскольку потенциал речного транспорта сопоставим с автомобильным грузовым перевозками.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Минтранса Старовойтом.

    В ходе встречи Старовойт сообщил, что строительство ВСМ Москва – Петербург идет по графику и завершится в срок.

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    31 января 2025, 18:56 • Видео
    США признали главную ложь об Украине

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    31 января 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет

    Рябков заявил об отсутствии подвижек в организации контакта Путина и Трампа

    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижения в организации контакта между президентами России и США пока нет, однако возобновление прямого политического диалога остается актуальной задачей.

    Продвижения в организации контакта между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом нет, сообщает ТАСС.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил, что вопрос о контакте лидеров двух стран задается ежедневно, однако подвижек пока не наблюдается.

    Рябков подчеркнул, что Россия внимательно фиксирует все публичные сигналы, поступающие из Вашингтона по различным вопросам. Эти сигналы касаются как острых, так и более долгосрочных и срочных тем.

    По его словам, возобновление прямого диалога на политическом уровне между Россией и США было бы крайне востребовано. Это подчеркнуло бы важность поддержания открытых каналов коммуникации в нынешних международных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, ранее на этой неделе замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что информации о дате телефонной беседы между Путиным и Трампом пока нет.

    Между тем Дональд Трамп отказался обсуждать свои возможные контакты с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, однако отметил, что дела по обоим направлениям идут хорошо.

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    1 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками

    Карлсон считает, что непопулярность Зеленского связана с его работой в интересах западных стран

    Карлсон назвал Зеленского лакеем Запада с диктаторскими замашками
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Владимир Зеленский непопулярен среди украинцев из-за обогащения за счет страны и служения западным интересам.

    Американский журналист Такер Карлсон в интервью британским СМИ выразил мнение, что Владимир Зеленский утратил популярность среди украинцев из-за того, что он, по мнению Карлсона, продал страну и служит западным силам, передает ТАСС. «Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», – заявил Карлсон.

    Карлсон также охарактеризовал Зеленского как диктатора, указав на его действия, которые, по мнению журналиста, подтверждают это. «Зеленский не является избранным [президентом]. Он запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. На мой взгляд, все это признаки диктатуры», – подчеркнул он.

    Кроме того, Карлсон выразил обеспокоенность тем, что поддержка Киева в конфликте с Россией негативно влияет на национальные интересы США. Он заявил: «Это негативно сказывается на наших национальных интересах. Из-за этого мы теряем доллар США как мировую резервную валюту».

    До этого Карлсон заявил, что администрация президента США Байдена планировала покушение на Владимира Путина руками украинских спецслужб.


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    31 января 2025, 12:55 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского во лжи о переговорах с Россией
    Захарова обвинила Зеленского во лжи о переговорах с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в прямой лжи о причинах отказа от переговоров с Россией, заявив, что лидер украинского режима искажает факты ради оправдания своих решений.

    Дипломат прокомментировала высказывания Зеленского касательно запрета на переговоры с Россией, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, он «впрямую врет» о причинах отказа от переговорного процесса, пытаясь оправдать свое решение, принятое весной 2022 года. Тогда, по мнению дипломата, Зеленский предпочел продолжить военные действия, а не идти на мирное урегулирование.

    Захарова отметила, что президент Украины на пресс-конференции 25 января заявил, что запрет на прямые переговоры с Россией был вызван необходимостью предотвращения сепаратизма на Украине. Однако, как подчеркнула дипломат, в реальности это было лишь частью дезинформации. Она добавила, что в сознании Зеленского Москва якобы оказывала давление через «теневые переговорные коридоры», угрожающие независимости Украины.

    По словам Захаровой, решение вывести Киев из переговоров исходило от западных стран, которые, по ее утверждению, имели свои планы по продолжению конфликта.

    Она также упомянула, что некоторые западные лидеры, включая бывшего президента США Джорджа Буша – младшего, говорили о необходимости убивать как можно больше русских, чтобы будущим поколениям не пришлось это делать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Рябков ранее подчеркивал, что контакты на высоком уровне между Россией и США находятся в замороженном состоянии, и отметил, что Москва продолжает прилагать усилия для налаживания диалога.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский вводит в заблуждение украинцев и мировое сообщество, заявляя, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда российские войска стояли под Киевом, хотя на самом деле он был подписан позже, после отвода войск.

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    30 января 2025, 14:47 • Новости дня
    Володин направил в Конгресс США обращение из-за данных о покушении на Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил официальное обращение в Конгресс США в связи с информацией о возможной подготовке администрацией бывшего президента США Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина, озвученной американским журналистом Такером Карлсоном.

    В документе Госдума выразила крайнее возмущение данной информацией, подчеркнув, что обсуждение физического устранения президента России может быть расценено как акт международного государственного терроризма, сообщается в Telegram-канале Госдумы.

    Депутаты считают, что молчание Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на данное обвинение можно интерпретировать как доказательство их вины и попытку избежать ответственности.

    Госдума подчеркнула, что обсуждение организации убийства главы государства является серьезным преступлением и несет угрозу глобальной безопасности, что может привести к ядерной войне. В связи с этим депутаты потребовали от Конгресса США провести тщательное расследование и в случае подтверждения факта наказать виновных.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина, председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления. Также Володин назвал администрацию Байдена «бандитами и убийцами».

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    29 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Дагестана

    Путин провел встречу с главой Дагестана Меликовым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вернулся к работе в Москве после региональных поездок и провел рабочую встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

    На встрече обсуждались ключевые вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте Кремля.

    Меликов доложил президенту, что по итогам 11 месяцев прошлого года промышленность в Дагестане выросла более чем на 6,5% а сельское хозяйство – более чем на 7%. Меликов отметил, что регион развивается вместе со всей страной, что отражается в положительной динамике.

    Одним из важных достижений, по словам главы республики, стало повышение заработной платы. Он сообщил: «Заработная плата в среднем по экономике выросла на 15% и сегодня составляет более 40 тыс. рублей».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Напомним, во вторник глава государства посетил Самарскую область, в ходе визита он осмотрел новый предсерийный автомобиль «Лада Искра».

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    31 января 2025, 14:02 • Новости дня
    Путин разрешил сделку по покупке ООО «Голдман Сакс Банк»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал разрешение на приобретение компанией «Балчуг капитал» всех долей ООО «Голдман Сакс Банк», ранее принадлежавших Goldman Sachs Group, Inc.

    Путин официально разрешил сделку, в рамках которой закрытое акционерное общество «Балчуг капитал» приобретает 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк», передает ТАСС.

    Согласно опубликованному распоряжению, сделка предполагает переход всех долей, принадлежащих Goldman Sachs Group, Inc, в собственность российской компании.

    В августе прошлого года Банк России аннулировал лицензию «Голдман Сакс Банка» на брокерскую деятельность.

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    31 января 2025, 13:07 • Новости дня
    Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

    Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в пятницу созовет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, а остальные встречи останутся закрытыми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил о запланированном на сегодня оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. По словам Пескова, совещание состоится в ближайший час, его проведение связано с актуальными вопросами обеспечения безопасности страны, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков также уточнил, что остальные встречи с участием президента пройдут в закрытом режиме.

    Такие еженедельные встречи Путина с Совбезом проводятся регулярно, как правило, в пятницу, они служат площадкой для обсуждения ключевых вопросов внешней и внутренней политики России.

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    29 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов по визиту Лукашенко в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сегодня нет планов по визиту переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Пока в графике нет этого визита», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин по телефону поздравил Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии.

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    30 января 2025, 12:47 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минтранса Старовойтом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг намерен провести встречу с министром транспорта Романом Старовойтом, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Встреча будет открытой для прессы, транспорт – крайне важная и системообразующая отрасль, заявил Песков, передает ТАСС.

    Также у главы государства на четверг запланированы несколько закрытых встреч и внутренних совещаний. Крупных публичных мероприятий в четверг у президента нет.

    Ранее Путин поручил принять меры по введению скидок на авиабилеты для детей до 12 лет, которые должны составлять не менее 50% от стоимости.

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    30 января 2025, 12:51 • Новости дня
    Песков подтвердил подготовку Путиным послания Федеральному собранию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин готовится к посланию Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков в четверг.

    «Мы сроки послания объявим своевременно. Подготовка послания – это процесс, растянутый по времени, она идет своим ходом», – цитирует Пескова ТАСС.

    В прошлом году президент огласил обращение к Федеральному собранию 29 февраля, оно стало 19-м выступлением главы государства в таком формате для Путина.

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    29 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Дагестана Меликовым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду запланировал встречу с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Президент вернулся в Москву из региональных командировок. Сегодня он работает в Кремле», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что одна из предстоящих встреч Путина в среду – прием главы республики Дагестан Меликова.

    Представитель Кремля уточнил, что у президента также пройдут встречи и совещания внутреннего характера.

    Напомним, во вторник глава государства посетил Самарскую область, в ходе визита он осмотрел новый предсерийный автомобиль «Лада Искра».

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    31 января 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков отказался раскрыть темы послания Путина Федеральному собранию

    Песков подтвердил подготовку послания Путина Федеральному собранию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что идет подготовка к посланию Владимира Путина Федеральному собранию, однако отказался раскрыть его темы, подчеркнув, что даты будут объявлены позже.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал предварительно анонсировать темы предстоящего послания Владимира Путина, которое президент представит парламенту, сообщает ТАСС. Песков подтвердил, что подготовка к этому важному событию уже ведется.

    «Мы вчера об этом говорили, темы мы никогда не анонсируем», – заявил он, подчеркнув, что окончательные даты события будут объявлены позже.

    Подготовка послания президента является важным этапом в политической жизни страны. Как отметил Песков, она идет планомерно и без сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию.

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    31 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин обсудил борьбу с терроризмом на совещании с Совбезом

    Путин провел видеоконференцию с Совбезом РФ по вопросам борьбы с терроризмом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На совещании с заседанием Совета безопасности России Владимир Путин обсудил меры по усилению борьбы с терроризмом, заслушав доклад директора ФСБ Александра Бортникова.

    Путин подчеркнул важность данного направления работы и заявил: «Сегодня рассмотрим один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом. Докладчик – Бортников Александр Васильевич, директор федеральной службы безопасности», сообщает ТАСС.

    Совещание, состоявшееся в режиме видеоконференции, собрало постоянных членов Совбеза.

    На предыдущем совещании с Совбезом Путин Совбезом поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и обсудил с СБ актуальные вопросы мировой политики.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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