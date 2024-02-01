  • Новость часаРоссийская ПВО сбила шесть украинских дронов в Воронежской и Белгородской областях
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    17 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

    17 комментариев
    1 февраля 2024, 10:16 • Новости дня

    Путин встретился с патриархом Кириллом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Общение приурочено к 15-летней годовщине интронизации предстоятеля Русской православной церкви, которая отмечается 1 февраля.

    «Сердечно и искренне поздравляю вас с праздником – с днем интронизации», – сказал глава государства, обращаясь к патриарху. «Пятнадцать лет. Думаю, вы даже не заметили, как эти пятнадцать лет пролетели. <…> Спасибо вам за ваши труды», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

    31 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назвал соотношение пленных России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Соотношение российских и украинских пленных составляет примерно один к десяти, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, – ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас – тысячи, у них – несколько десятков, сотни, может», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными. «Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    31 января 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины
    Путин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пуск ракеты комплекса Patriot был произведен по Ил-76 с подконтрольной Украине территории, Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Кстати говоря, надо бы добавить, отвечая на ваш вопрос, что самолет сбит – это уже установлено точно – американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия настаивает на международном расследовании произошедшего.

    «Украинские вооруженные силы сбили наш самолет Ил-76, в котором находились 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали. Я не знаю. Я не понимаю», – добавил он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot.

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    31 января 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин назвал способ обезопасить территорию России от украинских обстрелов

    Путин: Линию фронта нужно отодвинуть от границ России на расстояние, которое обезопасит территорию страны от обстрелов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий, заявил Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами на выборах президента РФ в 2024 году.

    «Эта линия [фронта] должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что фундамент воспитания в России достаточно прочный, на это указала ситуация вокруг специальной военной операции на Украине.

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    31 января 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует

    Путин об Авдеевке: Мужики там воюют как следует
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Авдеевка является одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, российские бойцы – участники СВО «воюют как следует», заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, – это Авдеевка. Вот эта группа «Ветераны» впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там воюют как следует. Такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием молодых людей, подрастающего поколения», – приводит ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    31 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские банки должны начать работу в Донбассе и Новороссии, не боясь санкций, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. То, чего боялись раньше, – санкций, все уже случилось. Чего бояться-то? Надо заходить на эти территории активнее и работать там. Обращаюсь и к крупным нашим финансовым учреждениям», – цитирует ТАСС президента.

    Владимир Путин собрал в Кремле совещание, чтобы обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития, «возрождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

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    31 января 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными, но это все равно преступление

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли по неосторожности сбить Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента 2024 года.

    «Что касается того, что они сбили самолет, где находились их военнослужащие. <…> Можно предположить, что они сделали это случайно», – сказал он, передает ТАСС.

    При этом это все равно является преступлением, подчеркнул Путин. «В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин. СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Правовая оценка от Следственного комитета – это их профессиональный долг. Они знают, что они делают, и есть ли для этого определенные основания», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевший крушение в Белгородской области на прошлой неделе, был сбит американской системой Patriot с территории Украины.

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    31 января 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил о крепком фундаменте российского общества и смытую в ходе СВО «пену»
    Путин заявил о крепком фундаменте российского общества и смытую в ходе СВО «пену»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    СВО показала, что у российского общества весьма крепкий фундамент, а вся «пена» смывается, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    Путин указал, что историческая Россия воспрянула и вынуждена отстаивать свои интересы с помощью оружия – в ходе СВО, передает ТАСС. События, связанные со спецоперацией, показали, что основа воспитания в российском обществе является весьма устойчивой, добавил он.

    «То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы [в ходе СВО], и что <…> историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас [в стране] имеется, и он достаточно прочный и такой основательный», – сказал Путин.

    Он добавил, что вся «пена, которая всегда присутствует в любом обществе», постепенно смывается.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.


    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    31 января 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин выступил против увольнения работников культуры и спорта в новых регионах

    Путин выступил против сокращения штатов в сельских учреждениях культуры и спорта Донбасса и Новороссии

    Путин выступил против увольнения работников культуры и спорта в новых регионах
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов вступил против сокращения штатов сотрудников сельских культурных и спортивных учреждений, которые имеют отличия по составу с установленными в России нормативами.

    «Ни в коем случае нельзя допустить сокращения штатов, ставок, зарплат в сельских учреждениях культуры и спорта... Знаю, что у нас свои нормативы, все понятно, но нельзя же делать с сегодня на завтра – раз и все отключить, где было десять человек, оставить двух. Так нельзя поступить, я вас прошу этого не делать», – обратился Путин к представителям региональных и федеральных властей, которые участвовали в совещании, передает ТАСС.

    По словам президента, работники таких учреждений обладают большим опытом и авторитетом, им доверяют жители, они выполняют «просветительскую, воспитательную миссию огромного значения, работают с детьми, молодежью».

    «Я понимаю: есть стандарты, нормы, и к ним постепенно нужно идти, но нужно идти спокойно, подумать о трудоустройстве этих людей, так, чтобы они не просто были трудоустроены, а могли работать на своем уровне квалификации», – подчеркнул Путин.

    Также президент потребовал действовать «в высшей степени аккуратно и ответственно» в социальной системе Донбасса и Новороссии.

    Ранее Путин заявил, что в социально-экономическом развитии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей «нет мелочей», поскольку все, что связано с жизнедеятельностью граждан – от условий жизни до воспитания детей, – представляет важность.

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    31 января 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин объяснил, зачем ВСУ обстреливают мирные российские города

    Путин: ВСУ обстреливают мирные города, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ обстреливают мирные российские города, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Можно еще представить себе, зачем они обстреливают мирные города. Там несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления, показать, что они что-то могут, спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее во время встречи Путин заявил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    31 января 2024, 16:27 • Новости дня
    Путин: Не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей
    Путин: Не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Не любить свою Родину – это все равно что не любить семью и своих детей, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Как Родину не любить? Это все равно что не любить семью, не любить маму, своих детей. То же самое и с Родиной», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он отметил, что такие вещи, как любовь к своей стране, «должны быть заложены прямо в подкорку».

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).


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    31 января 2024, 16:19 • Новости дня
    Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России
    Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин заявил, что Российское государство проходит очень сложный и важный этап укрепления своей независимости и поблагодарил своих доверенных лиц на выборах президента России 2024 года за поддержку в этот период.

    «Вы действительно в течение многих лет достаточно интенсивно и плодотворно друг с другом работали, поэтому прежде всего слова благодарности: а) за совместную работу и б) за готовность к продолжению этой совместной работы. Это очень важно сегодня, потому что мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны, в укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности, причем по всем векторам, по всем направлениям», – сказал Путин в ходе встречи со своими  доверенными лицами на выборах президента России 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее выдвиженцы на выборах президента России сдали подписи в ЦИК в финальный день приема.

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    31 января 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил, что России нельзя идти по пути ювенальной юстиции

    Tекст: Ольга Иванова

    России нельзя «сходить с ума» на теме ювенальной юстиции, страна не должна идти по пути, когда лезут в дела семьи и отнимают детей, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Нам, конечно, нельзя сходить с ума по поводу ювенальной юстиции, когда вмешиваются в дела семьи, лезут, беспощадно детей отнимают. Сумасшествие какое-то… Мы, конечно, по этому пути не пойдем», – цитирует его слова ТАСС.

    К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).


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    31 января 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин: Россия не забудет о преступлениях Киева

    Путин: Россия не забудет о преступлениях Киева в отношении россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не забудет о преступлениях украинских властей в отношении российских граждан, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России в 2024 году.

    «Вы посмотрите, что там в СМИ на Западе. Ничего. Так только – щелк, и все. И все сразу забывают, все сразу выходит из информационного поля, все вычищается. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые украинские власти совершают в отношении наших граждан», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Путин отметил, что на Западе пытаются замять историю с крушением самолета Ил-76, но «объяснения этому нет». «И сейчас, конечно, мы знаем опасения, что это отрицательно скажется на спонсорах, денег будут меньше давать. Но стараются все замять ведь», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ обстреливают мирные города, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия. Он также отметил, что линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий.

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    31 января 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперты оценили кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России

    Политолог Шаповалов: Президентская кампания в России идет с четкостью отстроенной машины

    Эксперты оценили кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    За полтора месяца до выборов кандидаты в президенты определили свои основные агитационные линии. Владимир Путин ведет спокойную и уверенную кампанию, Владислав Даванков «хайпует», Леонид Слуцкий идет по стопам основателя ЛДПР Владимира Жириновского, запуская по стране свои агитационные автобусы и задвигая в тень кандидат от КПРФ Николая Харитонова. К такому выводу пришли политологи и общественники в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Президентская кампания: кто попадет в итоговый бюллетень?»

    «В нынешней кампании по выборам президента РФ доминирующее положение и в информационной повестке, и в событийном ряде демонстрирует Владимир Путин», – отметил модератор дискуссии Фирдус Алиев, управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом. По его словам, Путин сформировал собственную повестку, проводит необходимые мероприятия, где обсуждаются вопросы экономики и промышленности, создания новых инфраструктурных проектов, которые учитывают интересы разных социальных групп.

    «Также Путин совершил обстоятельные и содержательные поездки на Дальний Восток – на Чукотку и в Хабаровский край. Затем в Калининградскую область, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Он ведет спокойную, уверенную кампанию. Очевидна тотальная поддержка кандидата: в его поддержку собрано больше 3,5 млн подписей», – напомнил аналитик.

    При этом риторика и поведение кандидатов должны соответствовать уровню выборов президента страны, то есть самому высокому уровню электоральной кампании, отметил Сергей Чернаков, политтехнолог, руководитель проекта «Экспертные клубы России». И в этой связи некоторые кандидаты явно недорабатывают. Среди них – представитель КПРФ Николай Харитонов. «Политическая риторика коммунистов прошлого была устремлена в будущее. Сейчас же во время кампании КПРФ мы видим позицию «взять и поделить». Это уже не работает. Коммунисты не угадали с Николаем Харитоновым, который ведет совершенно неяркую кампанию», – указал он.

    Эксперт также подверг критике кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова, который поставил свою подпись за Бориса Надеждина. «Как можно ставить подпись в поддержку кандидата, который не соответствует уровню избирательной кампании? Зачем карнавализировать выборы подобными выходками? Я это отношу к политической незрелости», – рассуждает Чернаков.

    На этом фоне в более выигрышной позиции оказался кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, который выступил с заявлениями в поддержку малого бизнеса и регионов. ЛДПР ведет классическую партийную кампанию. «Мы видели огромное количество кампаний, которые возглавлял и реализовывал Жириновский. В данном случае у них идет та же базовая агитационная работа: автобусы, которые в свое время Жириновский отправлял по всей стране для поиска способов коммуникации в регионах, те же знаменитые посещения рынков. Слуцкий во многом все это повторяет», – отметил Алиев.

    Действия других участников президентской гонки проанализировал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов, показав, что он и его «Российский общенародный союз» – патриоты, они за Путина. Что касается Андрея Богданова – он один из немногих, кто мог собрать реальные, качественные подписи. Но иностранный счет этому помешал, и он отказался от участия в избирательной кампании. Тем не менее Богданов напомнил о себе, напомнил, что «Российская партия свободы и справедливости» существует», – сказал Данилин.

    «Борис Надеждин – либеральный кандидат, какими в свое время были Ксения Собчак, Григорий Явлинский и другие. Я думаю, что Надеждину будет тяжело зарегистрироваться. Ирина Свиридова, которая является представителем «Демократической партии России», тоже напоминает о себе, показывает, что она – за президента, что она лояльный политический персонаж. У Рады Русских, очевидно, нет никаких шансов и политических перспектив. Это просто попытка привлечь внимание. Очень тяжело сдавать подписи людям, которые не имеют поддержку в обществе», – указал эксперт.

    «Если же говорить о внешней реакции на российскую электоральную кампанию, то президентские выборы в России привлекают внимание всего мира», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ. По его словам, кампания только набирает обороты, но она уже «яркая, интересная, в ней представлены разнообразные политические оттенки и стратегии». «Все идет с четкостью хорошо отстроенной машины. У нас лидерская кампания, и на Западе, думаю, ни у кого нет сомнений в том уровне поддержке Путина, который есть у нас в стране», – указал политолог.

    Впрочем, это не отменяет попыток Запада добиться делегитимизации выборов в России, подчеркнула Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

    «Наши граждане и институты вовлечены во всестороннее и беспристрастное наблюдение за выборами. Наша задача – еще больше вовлечь в этот процесс максимальное количество людей. У нас выстроена огромная система общественного наблюдения, она есть в каждом регионе. В активе НОМ уже более 800 электоральных экспертов по всей стране. В целом мы планируем подготовить свыше 200 тыс. наблюдателей», – сообщила директор НОМ.

    Помимо этого, она рассказала, что сейчас в ЦИК проводится проверка подписей с помощью искусственного интеллекта. «Нейросеть тоже участвует в процедуре проверки подписных листов и иных документов. Она никоим образом не заменяет традиционную проверку. Но такой симбиоз искусственного интеллекта и лучших почерковедов дает результат с низким процентом ошибок», – заключила Булгакова.

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    31 января 2024, 20:32 • Новости дня
    СМИ назвали дату визита Путина в Турцию

    Reuters: В Турции ожидают визит Путина 12 февраля

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию ожидают 12 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

    Отмечается, что Путина ожидают для переговоров с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    Ранее помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки.

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    • Мобилизация на Украине: новые правила

      На фоне слухов о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного правительство Украины внесло в Верховную раду исправленный законопроект о массовой мобилизации. Наиболее одиозные пункты из него как будто бы убрали, но на самом деле только замаскировали. «Войну до последнего украинца» никто не отменял.

    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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