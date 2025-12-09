Бессент обсудил с премьером Украины санкции против «Лукойла» и «Роснефти»

Tекст: Ольга Иванова

Глава минфина США Скотт Бессент рассказал, что обсудил с украинским премьер-министром Юлией Свириденко санкции Вашингтона против крупнейших российских нефтяных компаний, информирует РИА «Новости». По его словам, во время недавней встречи он обратил внимание на твёрдую позицию президента Дональда Трампа в вопросе достижения мира на Украине.

Бессент отметил, что обсуждение мер против «Лукойла» и «Роснефти» заняло центральное место в их разговоре. Он указал, что минфин США уделяет особое внимание усилению давления на российский топливно-энергетический сектор.

В ноябре американский Минфин предоставил временные лицензии на сделки, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», и операции с болгарскими структурами компании.

«Лукойл» заявил о необходимости обеспечения непрерывной работы иностранных предприятий при смене собственника после продажи активов.



