Гол Бучневича принес «Сент-Луису» гостевую победу над «Монреалем»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Павел Бучневич забросил пятую шайбу в текущем сезоне НХЛ и помог своему клубу «Сент-Луис» одержать победу над «Монреалем» в гостевом матче со счетом 4:3, передает ТАСС.

Кроме Бучневича, голами отметились Брэйден Шенн, отличившийся дважды, а также Дилан Холлоуэй. У хозяев результативными действиями отметились Лэйн Хатсон, Коул Кофилд и Ноа Добсон, а нападающий Иван Демидов сделал голевую передачу.

После этого поединка Бучневич входит в число пяти лучших бомбардиров своей команды, набрав 14 очков (пять голов и девять передач) в 30 матчах сезона. «Сент-Луис» занимает седьмое место в Центральном дивизионе с 29 очками, а «Монреаль» третий в Атлантическом дивизионе, его актив – 33 очка после 28 игр.

В других встречах дня «Сан-Хосе» обыграл на выезде «Каролину» 4:1, где Андрей Свечников отметился результативной передачей, а вратарь Петр Кочетков отразил 18 бросков из 21. «Флорида» добыла домашнюю победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), второй звездой встречи стал вратарь Даниил Тарасов, совершивший 20 сейвов, а «Анахайм» дома разгромил «Чикаго» 7:1, результативным пасом отличился защитник Павел Минтюков.

Следующий матч «Монреаль» проведет 10 декабря дома против «Тампы», а «Сент-Луис» в ту же ночь сыграет с «Бостоном».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Бучневич сделал хет-трик в матче плей-офф против команды «Виннипег». Его шайба принесла победу «Сент-Луису» в овертайме над «Калгари».

Ранее Бучневич и Игорь Шестеркин попали в аварию в Нью-Йорке, когда играли за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».