Бучневич оформил хет-трик в матче плей-офф против «Виннипега»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Павел Бучневич показал выдающуюся игру в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ, набрав четыре очка, передает ТАСС.

Встреча против «Виннипега» завершилась победой «Сент-Луиса» со счетом 7:2, но общий счет серии до четырех побед остается в пользу «Виннипега» – 2-1.

Бучневич отметился не только тремя шайбами, но и голевой передачей, а первые два его гола были заброшены за 3 минуты 11 секунд от начала матча, что стало седьмым результатом в истории плей-офф НХЛ. Абсолютный рекорд принадлежит чеху Петру Недведу, оформившему две шайбы за 3 минуты 4 секунды.

Бучневич стал пятым игроком в истории «Сент-Луиса», кому удалось сделать хет-трик в розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Гордону Беренсону (1969), Брендану Шэнахэну (1995), Джейдену Шварцу (2019) и Владимиру Тарасенко (2022).

В этой же игре дебютным голом в плей-офф НХЛ отметился еще один россиянин, Алексей Торопченко, на его счету теперь также две передачи за 14 игр. Четвертая встреча серии пройдет 27 апреля в Сент-Луисе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Бучневич забил победную шайбу в овертайме, что принесло «Сент-Луису» победу над «Калгари», ранее он сообщил, что вернулся в Череповец из Нью-Йорка на фоне паузы в сезоне НХЛ из-за пандемии коронавируса, а также Бучневич вместе с Игорем Шестеркиным попали в аварию в Нью-Йорке, когда оба выступали за «Нью-Йорк Рейнджерс».