Авария в Херсонской области оставила без света 68 населенных пунктов
В результате аварийного отключения электроснабжения в Херсонской области остались без света 68 населенных пункта, включая социальные объекты.
Электроснабжение было отключено сразу в 68 населенных пунктах Генического округа Херсонской области, передает ТАСС. Причиной стало аварийное отключение на подстанции напряжением 150/35 киловольт, сообщили в администрации губернатора.
В администрации уточнили, что в результате инцидента без света остались 38 социально значимых объектов, включая учреждения здравоохранения и образования.
Корреспондент ТАСС добавляет, что отключение коснулось также города Геническ и района Арабатской стрелки, что усилило масштаб перебоев в регионе. Специалисты уже занимаются устранением последствий аварии и восстановлением подачи электроэнергии.
Специалисты уже занимаются устранением последствий аварии и восстановлением подачи электроэнергии.