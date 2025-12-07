Келлог исключил отправку войск США на Украину

Спецпосланник Келлог: США не намерены отправлять военных на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

В ответ на вопрос о возможности военного давления на власти России Келлог прямо подчеркнул: «Мы не собираемся направлять войска», передает РИА «Новости».

Келлог напомнил, что и бывшие, и нынешние американские администрации неизменно занимали позицию, исключающую появление военных США на Украине. В частности, такую точку зрения ранее не раз высказывал президент Дональд Трамп и члены его окружения.

Говоря о других способах давления, Келлог отметил, что основное внимание Вашингтон уделяет экономическим инструментам. Он уточнил, что важное место среди них занимают меры против так называемого «теневого флота», который, как считают в США, способствует обходу санкций.

В конце октябре на Украине сообщили, что США планируют в ближайшее время начать сокращение численности своего военного контингента в Румынии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что американское военное присутствие в Европе может быть уменьшено почти на треть.

В ноябре глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.