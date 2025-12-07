Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.0 комментариев
Келлог исключил отправку войск США на Украину
США не собираются отправлять свои войска на Украину, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне в Калифорнии.
В ответ на вопрос о возможности военного давления на власти России Келлог прямо подчеркнул: «Мы не собираемся направлять войска», передает РИА «Новости».
Келлог напомнил, что и бывшие, и нынешние американские администрации неизменно занимали позицию, исключающую появление военных США на Украине. В частности, такую точку зрения ранее не раз высказывал президент Дональд Трамп и члены его окружения.
Говоря о других способах давления, Келлог отметил, что основное внимание Вашингтон уделяет экономическим инструментам. Он уточнил, что важное место среди них занимают меры против так называемого «теневого флота», который, как считают в США, способствует обходу санкций.
В конце октябре на Украине сообщили, что США планируют в ближайшее время начать сокращение численности своего военного контингента в Румынии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что американское военное присутствие в Европе может быть уменьшено почти на треть.
В ноябре глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.