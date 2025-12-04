Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Выпускники «Лидеров России» профинансировали стартап по лечению СПИДа
Выпускники конкурса «Лидеры России» Арслан Забиров и Адель Шарафутдинов поддержали российский стартап AGCT, который работает над генной терапией полного излечения от СПИДа.
Проект реализуется с помощью основанного ими Фонда генетических инноваций, предназначенного для финансирования биотехнологических стартапов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Сейчас продолжается прием заявок на шестой сезон конкурса «Лидеры России. Команда» – зарегистрироваться можно до 29 декабря 2025 года.
AGCT, созданная учеными медицинского университета им. Павлова, разрабатывает технологию редактирования стволовых клеток с помощью метода TALEN, чтобы сделать их невосприимчивыми к ВИЧ. Феномен «Берлинского пациента» стал вдохновением для команды, но российские ученые применяют собственные измененные клетки пациента, что должно сделать подход более доступным и безопасным.
«До сих пор не существовало зарегистрированной терапии, способной полностью избавить пациента от ВИЧ-инфекции. Прием антиретровирусной терапии позволяет достичь только снижения и контроля вирусной нагрузки. Если AGCT подтвердит эффективность своей разработки, она может стать одним из самых значимых медицинских прорывов десятилетия», – подчеркнул Забиров.
Доклинические испытания показали высокую точность редактирования клеток (>95%) и минимальные риски для пациента (<0,2% хромосомных нарушений). Разработка AGCT защищена международными патентами и прошла независимую научную экспертизу. Фонд направит на развитие проекта более 100 млн руб. – деньги пойдут на завершение валидации процессов, пилотные партии и получение разрешения на терапию первых пациентов.
Фонд генетических инноваций был основан выпускниками «Лидеров России» в 2023 году и объединяет науку и бизнес, помогая ученым привлекать финансирование, а инвесторам – извлекать коммерческую выгоду. В фонде действует экспертный совет из ведущих российских ученых, а также стартовал специалитет по биоинженерии и биоинформатике в Петербургском политехе.