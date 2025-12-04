Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Уральский чиновник предложил рожать зачатых от насильников детей
Консультант департамента внутренней политики Свердловской области и кандидат философских наук Павел Суслонов заявил о возможности передачи рожденных в результате насилия детей в детские дома.
Он выступил с таким комментарием на встрече со студентами медицинского колледжа, отвечая на вопрос об обязательстве женщин рожать детей, зачатых при таких обстоятельствах, передает Life.
Суслонов, заявление которого публикует ОТВ, подчеркнул, что «у нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки». При этом он отметил, что это его личное мнение, а не официальная позиция. По его словам, «чиновники тоже имеют право на свободу слова и на свободу вероисповедания».
В ноябре свердловский депутат заявил о праве детей от насильников на жизнь.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости введения ограничения на аборты, за исключением случаев по медицинским показаниям.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за последний год число женщин, решивших отказаться от аборта, выросло на 25%.