Депутат Буцкая назвала размеры новых семейных налоговых выплат в 2026 году

Tекст: Катерина Туманова

«Семейная налоговая выплата, которую с 1 января 2026 года смогут получать семьи с двумя и более детьми, в среднем поможет им получить в год от 56 тысяч до 189 тысяч рублей», – сказала он РИА «Новости».

Буцкая напомнила, что размер выплаты зависит от заработной платы родителей, а также имущественного критерия. Речь идет о налоговом вычете: если в семье двое детей и доход на каждого члена семьи меньше полутора прожиточных минимумов, то семья попадает под действие льготы.

Вместо 13% налога на доход физических лиц такие семьи будут платить 6%. Разницу в 7% ежегодно будут возвращать в качестве выплаты.

