В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Депутат Буцкая назвала размеры новых семейных налоговых выплат в 2026 году
С 2026 года семьи, имеющие двух и более детей, смогут получать ежегодную налоговую выплату в размере от 56 тыс. до 189 тыс. рублей, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Семейная налоговая выплата, которую с 1 января 2026 года смогут получать семьи с двумя и более детьми, в среднем поможет им получить в год от 56 тысяч до 189 тысяч рублей», – сказала он РИА «Новости».
Буцкая напомнила, что размер выплаты зависит от заработной платы родителей, а также имущественного критерия. Речь идет о налоговом вычете: если в семье двое детей и доход на каждого члена семьи меньше полутора прожиточных минимумов, то семья попадает под действие льготы.
Вместо 13% налога на доход физических лиц такие семьи будут платить 6%. Разницу в 7% ежегодно будут возвращать в качестве выплаты.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соцфонд сообщил о росте пенсий, выплат и пособий в 2026 году. Депутат Буцкая ранее рассказала о внедрении семейной налоговой выплаты с 2026 года подробнее. Депутат Говырин пояснил, как вырастут выплаты семьям с детьми в 2026 году.